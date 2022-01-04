桃機確診清潔工連2天擺攤！忠貞市場下午全面清消停業3天
中央流行疫情指揮中心昨（3）晚公布國內新增1例COVID-19本土確定病例，為本國籍40多歲女性，在桃園機場擔任停車場清潔人員，近期無出入境紀錄，已接種2劑AZ疫苗，確定為本土個案。且該案採檢Ct值11，病毒量高，指揮中心不敢大意，該女曾於去年12月30日、31日到桃園忠貞市場擺攤，忠貞市場今日下午將全面消毒，預計停業3天。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 11:19:45
該女於2號出現發燒、畏寒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀，採檢後確診。目前正擴大匡列採檢相關接觸者中，包括召回了數百位防疫計程車司機，而該女的6名家人的採檢結果已經出爐，目前都為陰性。
由於該女曾於去年12月30日、31日到桃園忠貞市場（中壢前龍街路段）擺攤，賣小孩耳環、公仔、髪圈等，桃園市政府預計下午開始進行全面消毒，並預計休市停業3天。
根據《ETtoday新聞雲》報導，忠貞市場稍早已在進行廣播，「中午開始忠貞市場攤販及店家，全部暫停營業做消毒工作，敬請各位攤商老闆們確實配合，報告完畢」。指揮中心也呼籲，民眾若曾於上述時間出入忠貞市場，應請進行自我健康監測，若於1/14前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至社區採檢站或各指定採檢院所，接受採檢及評估。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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