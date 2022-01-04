周杰倫潮牌NFT「吸金2.8億元」 經紀公司急撇清切割
Ezek平台與周杰倫的潮牌「PHANTACi」聯名推出的NFT「Phanta Bear」，在元旦當天一開賣，全球限量1萬顆，一上線就瞬間秒殺，瞬間進帳1000萬美金（約2億8千萬元台幣）。但是周杰倫所屬的杰威爾音樂，突然在昨（3）日晚間在大陸微博發表聲明撇清：「周杰倫並未參與此商業行為的任何策畫經營，也未取得任何收益。」
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-04 11:37:18｜2022-01-04 11:46:39
「Phanta Bear」一開賣隨即吸金1000萬美金，且在售出後二級市場在4個小時立刻翻倍，直接空降成為「Opensea」Top6熱賣NFT，目前已經是世界第一的藝人概念聯名NFT。而在此喜訊發布後沒過幾天，周杰倫所屬的杰威爾音樂，突然在微博發表聲明，提到「Phanta Bear」是周杰倫的潮牌「PHANTACi」與Ezek平台推出的聯名NFT產品，「本公司強調此商業行為並不是周杰倫推出NFT！周杰倫僅有收到來自PHANTACi送來的『Phanta Bear』NFT禮物，也為該產品的銷售成功感到開心，但周杰倫並未參與此商業行為的任何策劃經營，也未取得任何收益，特此說明。」
據傳，Ezek平台由劉畊宏、耿展創立，電影製片人江秉承也加入團隊。許多網友解讀杰威爾公司的聲明，認為周杰倫只是出於情誼幫忙宣傳，杰威爾發的聲明也是在釐清這一點，意思是有關NFT具體盈利等周杰倫皆不清楚。