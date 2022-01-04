尼加拉瓜斷交前大使辦理退休惹議　外交部：程序合法

尼加拉瓜在去（2021）年12月10日閃電宣佈與我國斷交，前駐尼國大使吳進木在斷交前夕請辭、未返台報告及獲尼國國籍，引發外界質疑。外交部今（4）日表示，吳進木的退休離職程序是合法的。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-04 12:12:39｜2022-01-04 12:14:56
外交部今日舉行線上記者會，發言人歐江安答覆表示，吳進木早在民國109年（2020年）就以個人生涯規劃為由，數度向外交部請辭，但是一直獲得外交部慰留，直到去年9月28日才獲准吳進木辦理退休，吳進木是依法申請退休，他的離職程序是合乎程序、合法的。
針對吳進木獲得尼加拉瓜首都馬拉瓜市長頒贈榮譽市民與市鑰，歐江安指出，吳進木是在去年11月17號卸任之前獲頒榮譽市民、頒贈市民市鑰，這部分是沒有問題。
媒體詢問12月10日台尼斷交後，吳進木立即取得尼加拉瓜國籍是否有事先告知外交部？歐江安指出，斷交在公告後當天立即生效，尼加拉瓜政府授予吳進木國籍，這點吳進木事先沒有告知外交部。
針對台尼斷交後為何吳進木不回台報告？歐江安表示，吳進木向外交部表示，因為太太健康因素無法搭乘飛機長途旅行，至於吳進木妻子的健康狀況因涉及私人隱私，外交部不允評論。
外交部表示，有透過私人管導跟吳進木取得聯繫，因為他已經是退休人員，希望他能自己親自出面回答外界的質疑。外交部指出，吳進木雖然是退休人員，但是仍受到《國家機密保護法》規範。至於是否應該修改或檢討《國家機密保護法》，外交部會就修法跟相關部會一起進行討論。