李李仁冒高風險赴美探望女兒！網友心疼彪哥：沒人會罵你

在《華燈初上》裡詮釋兇狠黑道「彪哥」的李李仁，遇到兒女卻變成「飆淚哥」！這次他和陶晶瑩（陶子）飛去美國探望女兒「荳荳」，一起歡慶聖誕節、跨年，隨即又趕回台灣幫月初生日的兒子慶生，自己的47歲生日只能在隔離期度過，他感嘆「兩老又即將完成一次驚險之旅！媽媽在登機前最後一刻，還在幫兒子買禮物，沒人想要這時候飛行，一切都是不得已！」粉絲則心疼他，「天下父母心，不會有人罵你」。





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▲李李仁睽違半年見到女兒，緊緊擁抱不願放手。（圖／翻攝李李仁FB）

▲李李仁和女兒荳荳一起溜冰，欣喜之情溢於言表。（圖／翻攝陶晶瑩FB）

為了安排荳荳就學，陶晶瑩夫婦半年前就低調赴美，還順便打了疫苗，不忍心女兒第一次在國外度過聖誕節形單影隻，他們再度出國相伴，一起滑冰、觀賞藝術作品，李李仁說，很開心回到女兒在身邊的日子，沒有特別做什麼也甘之如飴，10幾天一轉眼就過去了，期待下次見面的那天。





陶子則叮嚀女兒好好讀書，並曬出與女兒道別的照片，李李仁緊抱女兒忍不住哭了，笑虧「這次我沒有哭（還可以瞄鏡頭），爸爸不是彪哥，是飆（淚）哥」，引發網友共鳴，林心如留言說「好難忍喔（淚）」；藍心湄說「我不行」；Ella也感嘆「做父母的功課，我們也要學習放手，真的很不捨」。





由於疫情嚴峻，夫妻倆目前返回台灣，不能一起隔離，必須分開一人住一間，陶晶瑩自嘲展開「偽單身」生活，她出發前就坦言心疼李李仁，為了陪伴兒女，47歲生日將在隔離期度過，希望粉絲們能向老公道聲生日快樂。李李仁也表示，國外疫情沒有趨緩，這次出國是不得已的決定，「一切的一切都是為了女兒」，希望台灣人別罵他，願疫情早日平息，大家恢復正常生活。



