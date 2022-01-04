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別讓病毒壞了新年歡聚美好！HYD品宅趣極簡生活家電

▲「WeAir Plus IoT遠端智能涼暖風空氣清淨機D-68」幫你一把，打造舒適的居家氣候，讓四季都是好天氣，天天都有好心情！（圖／品牌提供）
▲「WeAir Plus IoT遠端智能涼暖風空氣清淨機D-68」幫你一把，打造舒適的居家氣候，讓四季都是好天氣，天天都有好心情！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-01-04 11:55:39

比起往年，今年冬天似乎更冷，一旦受風寒、病毒也更容易來攪局！隨著新年團圓的腳步慢慢靠近，當然不能帶著病毒送上吉祥話。除了增加自體免疫力，不如也讓擁有99.99%殺菌率的「WeAir Plus IoT遠端智能涼暖風空氣清淨機D-68」幫你一把，打造舒適的居家氣候，讓四季都是好天氣，天天都有好心情！

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從污染物、PM2.5到細小過敏原及病菌，WeAir Plus一機搞定。

▲「WeAir Plus IoT遠端智能涼暖風空氣清淨機D-68」，除了用「H13 HEPA高效濾網」把污染空氣品質的元兇牢牢鎖住，內建99.99%殺菌率的UVC 紫外線消毒光更能讓附著在濾網上的病菌徹底被消滅。（圖／品牌提供）
▲「WeAir Plus IoT遠端智能涼暖風空氣清淨機D-68」，除了用「H13 HEPA高效濾網」把污染空氣品質的元兇牢牢鎖住，內建99.99%殺菌率的UVC 紫外線消毒光更能讓附著在濾網上的病菌徹底被消滅。（圖／品牌提供）
深耕台灣近四十年的健康器材品牌「輝葉按摩椅」為了滿足人們對生活的好奇心，創立設計家電子品牌「HYD品宅趣」，致力於替人們打造出更極簡且能夠輕鬆無負擔的生活。隨著2022年到來，全新推出「WeAir Plus IoT遠端智能涼暖風空氣清淨機D-68」，除了用「H13 HEPA高效濾網」把污染空氣品質的元兇牢牢鎖住，內建99.99%殺菌率的UVC紫外線消毒光更能讓附著在濾網上的病菌徹底被消滅。除了高效過濾和極致淨化的功能，「360°環狀進風口」，可全方位、零死角濾淨室內空氣雜質，再把乾淨空氣送到家中的每個角落，讓生活的每一分一秒都能安心深呼吸。

涼暖自訂與智能恆溫監控，讓舒適不分四季。

▲「WeAir Plus IoT遠端智能涼暖風空氣清淨機D-68」除了智能觸控、遠距遙控，還搭載IoT系統，用專屬App提前遠端設定居家的舒適。（圖／品牌提供）
▲「WeAir Plus IoT遠端智能涼暖風空氣清淨機D-68」除了智能觸控、遠距遙控，還搭載IoT系統，用專屬App提前遠端設定居家的舒適。（圖／品牌提供）
為帶來更智慧、便利的生活，「WeAir Plus IoT遠端智能涼暖風空氣清淨機D-68」除了智能觸控、遠距遙控，還搭載IoT系統，用專屬App提前遠端設定居家的舒適。1-30℃自選宜人室溫，搭配「自動監控環境溫度」，讓家中不再忽冷忽熱，完美打造室內的舒適天氣，也不用擔心過度浪費電力！

讓家電不只是冰冷科技品，更是居家提升溫度的裝飾品！

▲「WeAir Plus IoT遠端智能涼暖風空氣清淨機D-68」簡約時尚的外型、小巧不笨重方便挪移、運作時35dB輕音低噪。（圖／品牌提供）
▲「WeAir Plus IoT遠端智能涼暖風空氣清淨機D-68」簡約時尚的外型、小巧不笨重方便挪移、運作時35dB輕音低噪。（圖／品牌提供）
承襲品宅趣「簡單玩味出美好生活」為開發理念，「WeAir Plus IoT遠端智能涼暖風空氣清淨機D-68」當然連外型都要很可以！簡約時尚的外型、小巧不笨重方便挪移、運作時35dB輕音低噪，不只如此，內建多重安全系統，如高溫自動斷電、45°傾倒、PTC溫控保護等，再加上無扇葉及無外露發熱元件，都能避免家中毛小孩及孩童有接觸上的危險。

除了「WeAir Plus IoT遠端智能涼暖風空氣清淨機D-68」，如果荷包不夠深、下不了手，另一款同樣新上市卻不到萬元的「WeAir 360度淨化涼風空氣清淨機D-67」，雖然少了製暖功能與IoT系統，但對於小資白領來說剛剛好，這個新年別再將就，對自己好一點吧！更棒的是，HYD品宅趣早已替你想好想滿只要在1/1~2/8於官網下單，就送原廠濾網一個（定價$2,290），過年時家家戶戶都會到處串門子，有了「WeAir Plus IoT遠端智能涼暖風空氣清淨機D-68」坐鎮，就算天氣濕冷、空氣冷冽，也能讓鄰居親友們一踏進你家就能感受好天氣，對家人來說，這就是迎接親友們的最好禮數啊！欲了解更多詳情，請前往WeAir Plus IoT遠端智能涼暖風空氣清淨機D-68（https://bit.ly/31g6hkY）或WeAir 360度淨化涼風空氣清淨機 D-67（https://bit.ly/3qyVL0O）。

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