矽谷騙局《惡血》蛇蠍女垮台！美陪審團拍板詐欺恐判20年
一度被喻為「女版賈伯斯」的霍姆斯（Elizabeth Holmes），因創立標榜能滴血驗病的生技新創公司Theranos詐欺投資人，遭起訴11項罪名，並在去（2021）年9月展開為期3個月的審判，3日時更在美國加州聖荷西法院被陪審團裁定有罪，其中4項罪名成立，最高恐面臨20年徒刑。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-04 11:56:17
霍姆斯在2003年從史丹佛大學輟學，並於矽谷創辦了Theranos公司，對外聲稱自己能徹底顛覆醫療行業，只要從指尖戳一滴血就能驗出多種疾病，該技術甚至被認為是醫界奇蹟，獲得大批投資人鉅款挹注，其中不乏許多重量級人物替他背書，例如媒體大亨梅鐸Rupert Murdoch、Oracle總裁Larry Ellison、史丹佛工學院副院長Channing Robertson、美國前國務卿、柯林頓及川普任內的國防部長等，公司估值一度高達3千億新台幣。
然而經《華爾街日報》約翰．卡瑞尤（John Carreyrou）調查揭開了導致這家公司的真相、揭發其技術層面的瑕疵等，霍姆斯遭控偽造檢驗數據、面臨欺詐指控，公司只能黯淡解散。而檢察官控訴指出，霍姆斯透過誇大「滴血驗病」的精確度，欺騙投資方獲取資金，審訊中公司員工更指證實驗室刻意隱瞞檢驗疏失、謊造檢驗成果。
根據《路透社》報導，陪審團裁定霍姆斯有4項共謀詐欺投資人的罪名成立，而包括欺騙患者支付Theranos檢測費用和相關陰謀指控的罪名則被開脫；另外3項罪名與散戶投資人有關，陪審團未能達成協議。
不過庭訊中，霍姆斯的律師指出，時任Theranos營運長、當時也是霍姆斯男友的巴瓦尼（Ramesh Balwani）利用兩人的親密係操縱她，對她進行言語暴力與性虐，造成她人生重大影響，並指控巴瓦尼才是真正捏造謊言的人，她是對巴瓦尼深信不疑，才始終認為自己說的都是事實。
對此，檢察官則反駁認為，這些受虐事件與霍姆斯面臨的詐欺罪名無關；巴瓦尼則同樣面臨詐欺指控，審訊時不認罪亦不承認自己曾虐待霍姆斯。報導指出，霍姆斯當天身穿灰色套裝出庭，在聆聽裁定結果時神情亦相當淡定。