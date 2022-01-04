法發現Omicron遠親突變體 科學家︰應不會成主流毒株
法國馬賽（Marseille）的感染研究中心於去年12月時，在病患體內檢測到Omicron病毒的遠親，即新變異毒株「B.1.640.2」，隨後命名為「IHU」，已知有12起案例，但目前觀測風險不高，不太可能取代Omicron，成為主流病毒株。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-04 12:02:22
綜合《每日郵報》等外媒報導，去年12月10日，馬賽地中海感染研究中心（IHU Méditerranée Infection）的學者發現了B.1.640.2，隨後將其命名為「IHU」，並將資訊上傳至國際公開資料庫（GISAID）。
報導指出，學者認為，「IHU」是Omicron病毒的遠親，其毒株上共攜帶46個突變體，包含E484K突變，可能更具疫苗抗性，還有N501Y突變，恐怕更具傳染力。
目前相關研究細節已公布在《medRxiv》期刊上，但尚未於學術期刊發表。截至目前為止，馬賽地區共發現12起「IHU」變種病毒感染個案，而法國的首起病例則有喀麥隆（Cameroon）旅遊史。
不過目前為止，「IHU」似乎並未迅速傳播，也沒有在其他國家發現病例，學者們認為，「IHU」要取代正於歐美多國肆虐的Omicron，成為主流病毒株的機率並不高。
※【NOWnews 今日新聞
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