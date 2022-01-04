張惠妹開唱實名制「鬆綁」！歌迷怒了 經紀人緊急道歉
張惠妹（阿妹）日前宣布將在今年4月時在台北小巨蛋一連開唱12場，門票在元旦開賣，短短9分鐘內賣完。不過由於演唱會購票是實名制，因此事後有許多歌迷表示因為沒看清楚填錯了名字，主辦單位因此宣布「鬆綁」實名制，沒想到卻因此引起反彈，對此張惠妹經紀人道歉了。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-04 12:09:23
張惠妹的演唱會售票採「實名制」，在購票時就要登記姓名、身分證等相關資訊，藉此杜絕黃牛，但是許多人在搶票時輸入錯誤名字、打錯身分證字號等，主辦方得知後在售票系統放寬實名制規則，表示若誤填證件字號或是多張票填成同一人名字，「都不會影響入場的權益」，此舉動等於又給了黃牛空間，讓粉絲不滿，歌迷因此透露目前已經開始有轉賣門票的狀況。
而張惠妹經紀人，同時也是主辦單位源活娛樂老闆的陳鎮川，得知此事後在阿妹的後援會社團發文回應，這次的實名制加上5天前去票的購買方式，原意是要杜絕黃牛，但因為場次增加、購買人數暴增造成的填錯實名資訊部分，是始料未及的，「我們在客服應接不暇之餘反映給我，我簡單地以為『既然感覺不是黃牛購票，就儘量體恤歌迷給歌迷方便吧，買票夠辛苦了！』便做了放鬆實名制的宣告！」
陳鎮川為造成粉絲不便致歉，「我因為行政策略決議粗糙，在此鄭重的致上一百萬份的歉意。」而對那些因為得到錯誤訊息，選擇退票的近800位歌迷承諾，將會在未來10天由客服人員親自致電，再次確認實名制資訊的更正，「更重要的是會再與您再次確認是否退票，您當然也有選擇保留票券的權益，我們絕對尊重。」