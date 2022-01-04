桃園機場清潔員確診　鄭文燦：忠貞市場旁設3採檢站

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鄭文燦說，市府針對確診清潔員的職場、家庭、市場、學校進行匡列、採檢，目前不斷擴大。家庭6人採檢結果為陰性；學校部分風險較低、預防性停課一天；職場部分採檢26人，並請桃園機場公司協助擴大匡列。
鄭文燦指出，防疫車隊司機部分，目前採檢330人，預計擴大採檢到700人，確定安全才能回去上班，防疫車隊預計增加到982輛，在機場運輸上以防疫為優先，若有運量不足情形，仍要安全無虞的司機才會上線運輸。
鄭文燦說，清潔員曾在去年12月30、31日至中壢區忠貞市場擺攤，忠貞市場今天下午清消後將休市3天，市府也將在市場周邊設3處社區採檢站，讓民眾免費採檢，最快下午就會設好第一處。
鄭文燦呼籲，民眾有症狀就可到醫院採檢，也可到忠貞市場旁設的採檢站採檢。
鄭文燦也說，桃園機場已經開始打第3劑疫苗，「我要求機場所有的機組人員、地勤人員、服務人員、外包的工作人員、防疫車隊、防疫旅館工作人員，一律要打第3劑，而且覆蓋率百分之百」，必須守住防線。（編輯：陳仁華）1110104
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