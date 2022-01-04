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許秉毅副院長表示，許多人認為冬天天氣冷會讓人「新陳代謝變慢」，所以容易發胖。實際上，依據美國「梅約診所」安索諾醫師的一項研究顯示：人體的「基礎代謝率」並不會受季節的影響，在冬天與夏天都是一樣的；所以如果自己每到冬天肚子就肥一圈，不是因為「天氣冷」，主要原因還是在於自身沒管好嘴巴，或是應酬多及運動不足所引起。
「冬令」好時節 進補看體質
許秉毅副院長指出，進補是運用補品、補藥和具有補益作用的食物來調理和治療人體虛弱部份以袪病強身。臨床上，「補」是針對「虛」而設之療法，不論春、夏、秋、冬，只要出現「虛」情形都該補強，所以「冬令」其實不會比「夏令」更需進補。
而對於營養充足甚至過剩的現代人來說，常見錯誤迷思是冬天就要常吃薑母鴨和當歸羊肉等高熱量食物來進補，但事實往往反而因補進過多熱量脂肪導致肥胖、胃食道逆流、急性膽囊炎問題，也讓高血脂、高血壓、高血糖問題雪上加霜，所以「冬令進補」並不一定適合每個人。
適量吃「麻辣鍋」防上火 湯頭30分鐘前喝
台灣環境較溫暖潮濕加上現代社會大家生活壓力大，許秉毅副院長說，尤須注意有肝火旺情形，如又吃下過多刺激性強的麻辣鍋食材及火鍋湯，反而會上火及口乾舌燥、皮膚油膩、長痘痘，而且一下子吃入過多辛辣東西，反而增加腸胃負擔甚至會誘發胃食道逆流，不可不慎。
此外，曾有研究顯示，酸菜鍋一旦持續煮九十分鐘，湯裡的「亞硝酸鹽」便會快速飆升近10倍而有致癌疑慮，但事實上偶爾品嚐火鍋湯頭無礙，並把握「喝湯黃金30分鐘」，只要不要喝太多，基本上對身體無害的。
資料來源：健康醫療網 冬天比夏天更需要進補？ 專家打臉「常見飲食觀念」
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