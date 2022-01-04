毒販在家種植大麻販售　欲賺「連假財」遭警破獲

高雄苓雅警分局日前接獲線報，在嘉義縣有毒販在家種植大麻販售圖利，於1月3日8時許結合嘉義縣警局民雄分局在嘉義縣新港郷三間厝犯嫌黃OO住處執行搜索，當場查獲大麻活株47株、烘乾成品9包（毛重約500公克）及植栽設備一批。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-04 12:30:53
41歲的黃嫌看準連續假期有許多大型活動，毒品需求大增，偷偷種植大麻準備販售、謀取暴利，因此，透過網路購買大麻種子，並在住處內種植大麻，黃嫌以為不會被發現，惟經高雄市苓雅警方鎖定黃嫌後，並循線追緝至黃嫌的住處，當場查獲大麻活株47株、烘乾成品9包（毛重約500公克）及植栽設備一批。
苓雅警方指出，經持續跟監、埋伏、蒐證，俟時機成熟，向嘉義地檢署聲請拘票及嘉義法院聲請搜索票獲准後，到黃嫌住處搜查，發現黃嫌住處儼然是個毒品栽種製造廠，在民宅內自栽種到烘培為成品一氣呵成，黃嫌被逮捕後，坦承種植技術都是從網路上自學，目前苓雅警刻正追查大麻成品的流向。
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