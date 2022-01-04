《全明星》王子吐真心話　「不想跟她同隊」引粉絲暴動

獲得金鐘獎肯定的運動實境節目《全明星運動會》，第三季話題不斷，原本想去藍隊的王子（邱勝翊），意外被紅隊領隊江宏傑網羅，優秀的運動力和領導能力更被推選為隊長，沒想到他3日竟在社群平台自爆，原本心裡有「不想同隊」的選手，讓粉絲嚇了一大跳，被點名的本尊得知原因後，竟笑說要打錢過去。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王子邱勝翊擔任紅隊隊長，在比賽中連拿了兩座MVP。（圖／翻攝邱勝翊IG）

▲王子邱勝翊贈送全隊隊員筋膜槍當禮物。（圖／翻攝邱勝翊IG）

王子在IG表示，參加《全明星運動會》第三季時，起初確實有「不太想同隊的選手」，就是原先就認識的女隊員宇宙（林思宇），因為彼此有私交，開賽前就知道對方接了一部戲，還是戲份最吃重的女主角，他擔心排戲、表演課跟讀劇本等行程，可能會跟節目訓練衝突，怕好友分身乏術，心裡想著「最好不要跟她同一隊」。





沒想到，宇宙加入紅隊後，盡心盡力配合練習，還是團隊裡的搞笑擔當，有她在的場合氣氛就很幽默，尤其是她勇敢不畏戰的能力，在美式躲避球表露無遺，兩人聯手幫助隊伍獲得勝利，王子開玩笑大讚她「在場上也是我們多得的男選手」，現在很開心能跟宇宙在同一隊奮戰。





▲王子邱勝翊跟宇宙（右）同隊後，對她完全改觀了。（圖／翻攝邱勝翊IG）

對於隊長突然的「真心告白」，讓宇宙受寵若驚，直呼「哇噻，等一下啦！這篇很突然欸！要確定欸！發票要寄過去嗎？」王子也幽默說「幫我開稅外100萬， 抬頭Red Fire」，宇宙再回覆「好哦，希望KPI達標」，逗趣互動看得粉絲笑翻，「這篇到底收多少錢啦」、「王子宇宙連線聽起來就好威，到處都是你們的天下」、「宇宙真的很棒，根本可以當男生用」，希望紅隊加油，在第三季能扳倒藍隊。



