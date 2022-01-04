5大熱門床墊怎選？乳膠床PK獨立筒　冠軍「很軟很舒服」

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與之相比，支撐性較高、符合人體工學的「獨立筒」，位居聲量討論第二名，有網友提到「我體重較重，睡獨立筒就不會有凹陷的問題」、「推德泰獨立筒，用料很實在」。排第三名的是傳統彈簧床，支撐性佳，是硬床愛好者首選。
此外，「記憶床」與「泡棉床」分別排第四、五名，記憶床墊優勢是減輕脊椎壓力，泡棉床墊的重量輕、容易搬動，除了各自的材質特色，「有包覆感」是眾多消費者經常提到的床墊特性，相關討論包含「家中長輩睡過泡棉的，就回不去了」、「我男友常常腰痛，換記憶床墊後就不痛了」。
民眾選床墊首重材質以外，其次則是看重價格是否優惠，促使「平價床墊」成為網路熱門關鍵字，網友相互分享：「宜得利純乳膠不會太軟，一萬有找」、「五股GAGU，一萬上下」、「Costco的乳膠床墊，便宜又滿意」。
店家的服務體驗也是選購要素，其中以IKEA服務最常被提及，網友認為IKEA有365天試睡服務，可以感受是否合適，並訝異IKEA床墊保固長達10年。「床墊機能」同樣成為熱門討論焦點，網友紛紛發表看法：「Sonmil蠻推的，防蟎又透氣」、「我喜歡3M的，可水洗烘乾，機能性很好」。總結來看，消費者在購買床墊時，除了關心價格與床墊本身，購買通路與店家售後服務等面向也是關鍵因素。