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5大熱門床墊怎選？乳膠床PK獨立筒　冠軍「很軟很舒服」

▲ 一張好床是擁有良好睡眠品質的第一步，因此不少人捨得花大錢買張好床墊。（示意圖／取自unsplash）
▲ 一張好床是擁有良好睡眠品質的第一步，因此不少人捨得花大錢買張好床墊。（示意圖／取自unsplash）

記者黃韻文/綜合報導

2022-01-04 13:28:20

人生約有1/3的時間在床上度過，而床墊是影響睡眠品質最重要的關鍵之一，因此有些人很捨得花大錢買張好床，網路上經常可見熱烈討論。《Social Lab社群實驗室》追蹤近半年「床墊」網路聲量表現，盤點最受網友熱議的5大床墊材質，其中以「乳膠床」最受到網友關注，網路聲量奪冠。

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▲5大床墊材質網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲5大床墊材質網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「床墊」話題的網路聲量，發現「乳膠床」最常因為柔軟度受到討論，近半年網路聲量超過3000則居冠，相關討論包含「乳膠很軟很舒服，整個睡眠品質提升」、「床墊密度會影響舒適感，大推迪奧」。

與之相比，支撐性較高、符合人體工學的「獨立筒」，位居聲量討論第二名，有網友提到「我體重較重，睡獨立筒就不會有凹陷的問題」、「推德泰獨立筒，用料很實在」。排第三名的是傳統彈簧床，支撐性佳，是硬床愛好者首選。

此外，「記憶床」與「泡棉床」分別排第四、五名，記憶床墊優勢是減輕脊椎壓力，泡棉床墊的重量輕、容易搬動，除了各自的材質特色，「有包覆感」是眾多消費者經常提到的床墊特性，相關討論包含「家中長輩睡過泡棉的，就回不去了」、「我男友常常腰痛，換記憶床墊後就不痛了」。

▲記憶床墊的優勢是可吸收人體的體重分佈及重量。（圖／業者提供）
▲記憶床墊的優勢是可吸收人體的體重分佈及重量。（圖／業者提供）
民眾選床墊首重材質以外，其次則是看重價格是否優惠，促使「平價床墊」成為網路熱門關鍵字，網友相互分享：「宜得利純乳膠不會太軟，一萬有找」、「五股GAGU，一萬上下」、「Costco的乳膠床墊，便宜又滿意」。

店家的服務體驗也是選購要素，其中以IKEA服務最常被提及，網友認為IKEA有365天試睡服務，可以感受是否合適，並訝異IKEA床墊保固長達10年。「床墊機能」同樣成為熱門討論焦點，網友紛紛發表看法：「Sonmil蠻推的，防蟎又透氣」、「我喜歡3M的，可水洗烘乾，機能性很好」。總結來看，消費者在購買床墊時，除了關心價格與床墊本身，購買通路與店家售後服務等面向也是關鍵因素。
 

▲網友選購床墊熱門因素排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲網友選購床墊熱門因素排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

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