我是廣告 請繼續往下閱讀
亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部主治醫師徐俊傑表示，台灣的口咽癌以扁桃腺癌居多，早期症狀通常不明顯，或僅有喉嚨痛、喉嚨異物感、頸部腫塊等症狀，不過以往統計9成口咽癌患者有抽菸、喝酒、嚼檳榔等不良習慣，近年來則逐漸發現，感染HPV病毒也是造成口咽癌的危險因子之一。
HPV主要透過性行為傳播 這些地點也要注意
徐俊傑主治醫師指出，HPV病毒主要透過性行為傳染，也可能因接觸皮膚傷口、黏膜或體液而感染，若是前往的公共設施帶有HPV病毒，如游泳池、溫泉等，也可能因接觸而感染。
然而，HPV（人類乳突病毒）過去被視為造成子宮頸癌的元凶，認為是女性的專利，在不斷呼籲下女性接受HPV疫苗的比例隨之上升，也使成子宮頸癌的發生率死亡率漸漸下降。而於西方國家的研究發現HPV引起的相關癌症，最多的比例已經從子宮頸癌變成HPV相關的口咽癌，其中以男性為大宗。
HPV病毒感染不分族群 有症狀應儘速就醫
根據美國疾病管制中心研究發現，人的一生當中，感染HPV的機率高達8成。大多HPV的感染，人體都可以自體免疫清除病毒，但少數無法自體清除的病毒會持續性感染，導致演變為癌症。然而，男性在自體清除HPV的免疫能力比女性差，可能也因此HPV相關的口咽癌以男性為主。
男女接種HPV疫苗 預防勝於治療
徐俊傑主治醫師提醒，無論男女都可能感染HPV，應積極接種HPV疫苗。男性為HPV相關的口咽癌的高危險群，男性可接種九價HPV疫苗，估計可以預防 86%的 HPV 相關口咽癌發生機率；若是因感染HPV病毒而罹患口咽癌的患者，也可於療程結束後接種HPV疫苗，減少未來再度感染HPV病毒的風險。
資料來源：健康醫療網 中年男「三不」仍患口咽癌 背後原因曝光
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊