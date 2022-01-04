桃園國際機場4人確診　33化兵群清消防堵疫情擴散

中央流行疫情指揮中心今（4）日表示，新增4例本土確診案例，其中3人為桃園國際機場清潔人員、1人為防疫計程車司機，因應桃園機場清潔員工確診新冠肺炎，陸軍33化學兵群今日派遣32名官兵執行消毒作業，以杜絕病毒向外擴散，維護國人健康安全。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-04 14:23:57｜2022-01-04 14:26:41
國防部表示，33化學兵群上午派遣官兵前往第二航站P3公務停車場週邊實施消毒，以MD105重型消毒車與MDS106輕型消毒器，針對大範圍場域執行消毒作業，另採兩人一組方式，針對公共區域徒步地毯式噴灑消毒藥劑，嚴密防範病毒。
33化學兵群表示，此次任務由指揮官龔龍峰上校等32名官兵執行，共出動3.5噸載重車1輛、重型消毒車2輛、偵搜車1輛、悍馬車2輛、輕型消毒器2具、氣霧式消毒器3具等2類12件。
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