去年逾9億獎金過期充公 還有3注大樂透共2.64億沒人領
台灣彩券公司日前發出頭獎得主協尋令，去（2021）年開出的3注大樂透頭獎主，還沒來領獎，合計獎金2.64億元，由於兌獎期限至今年1月17日及1月26日，台彩董事暨發言人黃志宜今（4）日再次呼籲趕快找找身邊彩券，若逾期未領，獎金將全數充公，歸入公益盈餘。而根據台彩統計，去年逾期未兌領獎金就達9.05億元，但過去最長曾有頭獎得主拖了89天、即兌獎期限最後2天才現身領獎。
記者顏真真/台北報導
2022-01-04 14:28:06
台彩在去年12月24日發出頭獎得主協尋令，有3筆大樂透頭獎兌獎期限將到期，包括在去年10月15日大樂透於台南市安南區的「財神發公益彩券商行」和「錢來旺彩券行」各開出1注頭獎，每注分得獎金0.82億元，前者是自選搭配多期投注，購買金額共1000元，後者也是自行選號，搭配多期投注，總購買金額2000元，而這2注頭獎兌獎截止日為今年1月17日，兩位中獎人皆尚未出面兌領。
另外，還有去年10月26日於台中市潭子區「鑫好運彩券行」開出的1億元頭獎，則是電選1注50元即中獎，最後的領獎期限為今年1月26日，目前中獎人亦尚未現身。
由於中獎人未在兌獎期限領獎的話，獎金將全數充公，歸入公益盈餘，而根據台彩統計，光是去年逾期未領取的獎金就有9.05億元。黃志宜今日表示，目前這3注大樂透頭獎得主都還未現身領獎，連預約都沒有，不過，他覺得台南開出頭獎的這2家投注站很近，又都是自選同組號碼，中獎人不可能不知道，而過去也曾有頭獎得主拖到89天才現身領獎，也就是兌獎限倒數第2天才來領獎，就是2020年1月25日在台東市開出的2.4億大樂透。
黃志宜說，中獎人會拖那麼久才領獎，有的是因不知道中獎，尤其很多人像他不會當天開獎就對獎，都是累計一堆彩券才一起對，還有的則是中獎後在思考獎金如何使用等所以才拖這麼久。
當然，過去也曾有上億頭獎沒人領而充公的案例，像是在台北市民生西路曾開出2.5億元威力彩頭獎，最後因沒人領獎，獎金全數充公，並歸入公益盈餘，還有開在高雄新興區的1.99億元大樂透、在台東開出的1.02億元大樂透及開在基隆的1億元大樂透，最後也都因沒人領獎，獎金最後也都充公，轉入公益盈餘。