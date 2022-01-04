桃機3清潔工1司機確診 司機曾載染疫者！傳染順序待釐清
指揮中心說明桃機染疫案最新情況，目前已知4位本土確診病例，最先爆出的指標個案為17230，是桃機的清潔人員，而其接觸者分別為17238-17240，其中2例女性也是清潔人員，另1例男性則為防疫計程車的司機。由於防疫計程車司機曾載過確診者，故傳染順序仍待進一步釐清。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 14:21:21｜2022-01-04 14:32:17
指揮中心表示，本土個案17238-17240，1例男性、2例女性，年齡均為50多歲，皆已接種2劑疫苗，為案17230接觸者。案17238及案17239均為同職場工作人員，通勤時搭乘同班交通車，案17239於1月1日起陸續出現疲倦、咳嗽、流鼻水症狀；案17240為防疫計程車司機，1月1日出現咳嗽症狀，3人經衛生單位安排採檢後於今日確診，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。
陳時中也確認桃機確診者感染的是Omicron病毒株，目前案17238及案17239的Ct值為24，案17240則還在檢驗。陳時中直言目前防疫壓力大增，希望民眾做好個人防疫措施，盡快施打疫苗。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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