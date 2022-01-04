我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣男性醫學會理事長陳煜醫師表示，通常勃起功能障礙分為心因性、器質性，心因性則是源自於心理壓力、憂鬱、焦慮都有可能，而器質性是因攝護腺肥大、三高、荷爾蒙、血管問題等，或是服用藥物，例如抗憂鬱藥、安眠藥、胃藥都有可能造成，另外，有的患者則是綜合心因性與器質性。
蔡維恭表示，年紀輕輕患有勃起功能障礙，主要因素為「性經驗不理想」，因為求好心切，進而對性生活產生壓力，一旦期待越高、越擔心越緊張，就會干擾勃起功能，造成惡性循環。另外值得注意的是，許多研究顯示，年輕人因飲食不正常，使得肥胖比例大大增高，引發三高問題，慢慢也產生勃起功能障礙。
以小黃瓜、香蕉快速檢視勃起功能
陳煜醫師表示，根據研究調查，發現曾經做過勃起功能狀況問卷的男性，經評估後多數不知自己原來有勃起功能障礙，代表大家的病識感並不高，民眾常認為只要能完整做完性生活即可。蔡維恭醫師表示，男性同胞若要評估自己是否有勃起功能障礙，除了到醫院進行勃起功能的評估標準問卷，其實也可以進行自我檢視。
蔡維恭醫師分享，正常的勃起硬度，應該要像「小黃瓜」，若硬度無法像小黃瓜一樣堅挺，有一點軟掉，但仍可以進入女性陰道，類似「帶皮未熟的香蕉」，這是屬於「輕度勃起障礙」；如果性生活時連進入都有困難、勉強，如同「剝皮的熟軟香蕉」，屬於「中度勃起障礙」；如果勃起時毫無硬度可言，僅稍微變大，這是所謂的「重度勃起障礙」，類似「蒟蒻」。
全世界勃起治療趨勢 仍以口服藥物為主
在治療勃起功能障礙方面，蔡維恭醫師表示，全世界的治療趨勢，仍以口服藥物做為第一線治療，因為兼顧方便、安全及有效性。如果口服藥物沒有發揮效果，此時會以局部注射、使用低能量震波治療刺激海綿體新生，或是負壓助勃器以改善勃起功能障礙。除了以化學性的藥物治療，蔡維恭表示，也不可忽略物理性的治療，因此建議在就醫的同時，也要改變生活型態，例如多運動、改善飲食。另外，千萬不要隨意上網購買來路不明的網路偏方、偽藥，應找泌尿科醫師循正規治療，避免發生不必要的遺憾。
資料來源：健康醫療網 GG不舉年輕化 調查發現不少患者仍「自我感覺良好」
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊