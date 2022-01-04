防疫壓力大增！陳時中公布桃園市、桃機最新防疫強化措施
指揮中心說明桃機染疫案最新情況，有4例本土確診個案，3位清潔員以及1位防疫計程車司機。陳時中直言現在防疫壓力大增，今（4）日宣布桃園機場與桃園市的防疫強化措施，包括防疫計程車司機每3天深喉唾液PCR採檢1次、機場內工作人員每週快篩採檢1次、有症狀者立即進行深喉唾液／鼻咽PCR採檢。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 14:39:08
桃園機場的防疫措施如下，防疫計程車司機每3天深喉唾液PCR採檢1次、機場內工作人員每週快篩採檢1次、有症狀者立即進行深喉唾液／鼻咽PCR採檢。
而桃園市的強化防疫措施如下，外出全程佩戴口罩，除有飲食需求得免戴口罩外，均須佩戴口罩（其他得免戴口罩情形，全部暫停）。其他防疫措施（非戴口罩相關規定），仍依現行二級警戒標準辦理。
指揮中心也再次呼籲民眾，盡早接種COVID-19疫苗，而對於外界關心的縮短第3劑的施打間隔，陳時中表示會提請專家會議討論，但目前重點還是擺在前兩劑疫苗的完整接種。（編輯：倪浩軒）
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