永續照明系統的未來！昕諾飛揭「循環照明」優點

大多數的企業採用線性工作流程製造產品，也就是順著「取用」、「製造」、「使用」及「丟棄」的流程公司販賣產品後，消費者在產品生命週期結束時將這些產品丟棄。而這間企業想要針對此流程減少產品對環境帶來的負面影響，這就是為什麼昕諾飛使用3D印表機來製做燈具。「台灣社會具極高的永續意識。」昕諾飛台灣總經理余泳濤告訴The China Post，更表示台灣政府現在也在推動「五加二」產業政策，其中便包含循環經濟相關政策。





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▲循環照明是以循環經濟的理念為出發點的一種新型商業模式。 (圖／昕諾飛台灣)

昕諾飛早在五年前便將3D列印燈具的服務擴及全球，在台灣，昕諾飛更與台北101合作，在35樓的Sky Park區執行試驗性計劃，利用3D列印燈具提供更友善的工作環境。「我們致力於減少生產過剩對環境造成的負面影響。」余泳濤說道，並補充說道，燈具由許多零件組成，包含反射器、模塊、固定裝置和電源供應，這些零件各有不同的生命週期。





考慮到這點，昕諾飛透過客製化的的照明解決方案滿足不同的商務需求，且會依據一套明瞭且可永續的關鍵績效指標來達成客戶需求。解決方案包含設計、建造、操作以及維護等。公司也可以不必購買，透過租賃燈具，減輕初期預算負擔。「你可以選擇燈具的材質」他繼續說道，「甚至可以將公司的logo印在燈具上」。這些步驟都可以在線上完成，而且不限數量，代表昕諾飛可以依照環境量身打造最合適的燈具。





▲余泳濤是昕諾飛台灣的總經理兼副總。(圖／記者Dimitri Bruyas 龔向華)

「循環經濟源自於滿足消費者的需求」，他解釋道，「顧客不想要知道太多技術層面的資訊，他們真正想要的最適合與辦公室光線的燈具。」計畫的第一步是審核，昕諾飛會派請專家確認空間，判斷最適合客戶的燈光。第二步則是為客戶辦公室設計燈光設計。最重要的是，昕諾飛的燈具由回收材料製作而成，並利用模組化設計，避免造成資源浪費或生產過剩。



