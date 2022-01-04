駐美代表處又傳染疫！累計11人確診新冠肺炎

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外交部指出，駐多倫多辦事處的確診人員是經快篩檢測為陽性，駐處已安排該名人員進行PCR檢測以便確認。此外，該名人員自去年12月25日起開始休假，且未再進辦公室，與辦公室其他同仁並無直接接觸，故該處的領務服務如常運作，不受影響。另為確保所有人員健康，駐多倫多辦事處已在這名確認人員的辦公區域進行深度消毒作業。
北美地區疫情再度上升，外交部已提醒駐美國及駐加拿大各處密切注意疫情變化，加強落實防疫措施，並將隨時與駐處保持密切聯繫及提供必要協助，以兼顧同仁健康及核心業務的推動。
為維護同仁安全及公眾健康，駐美代表處將自3日起實施分組上班，領務服務也將自1月10日起，改為上午9時至12時開放收、取件，也鼓勵自費郵寄取件，下午領務大廳則暫停對外開放。
外交部也指出，駐澳洲代表處、海地大使館也都傳出人員確診。駐澳洲代表處已經依據坎培拉特區防疫相關規定及駐處緊急應變計畫，進行初步疫調並啟動分組居家辦公。這是駐澳大利亞代表處人員出現的首名確診案例。另外，為確保人員健康，駐海地使館已啟動防疫標準作業程序，進行辦公室區域全面消毒，該名確診人員近期並未與駐館員眷接觸，目前駐海地大使館對外的領務服務仍正常運作，未受影響。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。