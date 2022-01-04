內幕／韓國瑜回歸　知識藍凝聚、趙少康深藍代言權削弱

我是廣告 請繼續往下閱讀
該人士也指出，韓國瑜這次出面也是小心翼翼，以公益宣揚為主軸，即使大量韓粉出動，仍不輕易鬆口政治議題，尤其韓國瑜在2020總統選舉、罷免案及高雄補選元氣大傷，目前尚未恢復，因此在政治性發言上轉為保守。至於朱韓之間長期的微妙關係，朱立倫在過去這段時間曾與韓會面，談及國家與國民黨的未來，雙方始終保持暢通聯繫管道，而韓國瑜面見會大成功，朱立倫也正面看待，認為任何黨員具有強大號召力對黨來說都是有益的。
至於黨中央是否被挑戰，該人士觀察，在野黨不會有被挑戰的問題，且黨主席任期是四年，依照過往，黨主席要負責的是總統大選的輸贏，因此朱立倫、韓國瑜之間只存在是否合作、距離遠近問題而已，不會有挑戰、逼宮的局面，除非韓國瑜表明對政治有進一步打算。
一名黨內人士則表示，韓國瑜的影響力仍在，是藍軍無法忽視的一股力量，黨內大多正面看待。公投大敗後藍軍士氣低到谷底，而韓國瑜的人氣不減，未來的補選以及2022大選，一定會需要韓國瑜以及韓家軍的力量，顧好基本盤。
該人士認為，以目前的觀察看來，韓插手2022的可能性不高，而曾經提到「沒有2022，就沒有2024」的朱立倫，當然會需要韓國瑜的影響力，在今年的地方大選打個漂亮的勝仗。黨內人士認為，2022勝選是藍軍最大共識，今年對朱、韓兩人來說，應該是以合作取代競爭的一年，應正向看待韓的影響力。
黨內人士也認為，對於綠營民代及民嘴稱「黨內經濟藍丶知識藍可能出走」丶「戰鬥藍及藍大老瑟瑟發抖」，釋放這些消息，只是想讓藍營分裂，但韓國瑜在疫情期間潛沉，從事公益的形象，對國民黨只有加分，不可能會有出走的情形。