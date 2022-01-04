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內幕／韓國瑜回歸　知識藍凝聚、趙少康深藍代言權削弱

▲高雄市前市長韓國瑜沉潛近兩年，一場被視為復出起手式的見面會證明其號召力仍非常強，國民黨其他深藍大老代言權將被削弱。（圖／記者陳明安攝，2022.1.2）
▲高雄市前市長韓國瑜沉潛近兩年，一場被視為復出起手式的見面會證明其號召力仍非常強，國民黨其他深藍大老代言權將被削弱。（圖／記者陳明安攝，2022.1.2）

記者羅婉庭／台北報導

2022-01-04 14:47:10｜2022-01-04 15:25:09

高雄市前市長韓國瑜被罷免後沉潛近兩年，一場被視為復出起手式的見面會證明其號召力仍非常強，國民黨其他深藍大老代言權將被削弱，引起外界猜測韓的下一步動作及影響。

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一名國民黨籍台北地方人士指出，這場記者會後，外界看到深藍群眾從2016年至今，仍存在一定比例的板塊，前黨主席洪秀柱、中廣董事長趙少康、孫文學校校長張亞中的深藍代言權勢必被大幅削弱，深藍教主的招牌立即被奪回；同時，中間藍、知識藍、經濟藍等群體也會被迫開啟更多合作的可能性，包括黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、立委蔣萬安等著眼於2022選舉的人，距離將縮小、互動更緊密，其餘黨內希望國民黨調整體質、接近社會力量的群族亦然。

該人士也指出，韓國瑜這次出面也是小心翼翼，以公益宣揚為主軸，即使大量韓粉出動，仍不輕易鬆口政治議題，尤其韓國瑜在2020總統選舉、罷免案及高雄補選元氣大傷，目前尚未恢復，因此在政治性發言上轉為保守。至於朱韓之間長期的微妙關係，朱立倫在過去這段時間曾與韓會面，談及國家與國民黨的未來，雙方始終保持暢通聯繫管道，而韓國瑜面見會大成功，朱立倫也正面看待，認為任何黨員具有強大號召力對黨來說都是有益的。

至於黨中央是否被挑戰，該人士觀察，在野黨不會有被挑戰的問題，且黨主席任期是四年，依照過往，黨主席要負責的是總統大選的輸贏，因此朱立倫、韓國瑜之間只存在是否合作、距離遠近問題而已，不會有挑戰、逼宮的局面，除非韓國瑜表明對政治有進一步打算。

一名黨內人士則表示，韓國瑜的影響力仍在，是藍軍無法忽視的一股力量，黨內大多正面看待。公投大敗後藍軍士氣低到谷底，而韓國瑜的人氣不減，未來的補選以及2022大選，一定會需要韓國瑜以及韓家軍的力量，顧好基本盤。

該人士認為，以目前的觀察看來，韓插手2022的可能性不高，而曾經提到「沒有2022，就沒有2024」的朱立倫，當然會需要韓國瑜的影響力，在今年的地方大選打個漂亮的勝仗。黨內人士認為，2022勝選是藍軍最大共識，今年對朱、韓兩人來說，應該是以合作取代競爭的一年，應正向看待韓的影響力。

黨內人士也認為，對於綠營民代及民嘴稱「黨內經濟藍丶知識藍可能出走」丶「戰鬥藍及藍大老瑟瑟發抖」，釋放這些消息，只是想讓藍營分裂，但韓國瑜在疫情期間潛沉，從事公益的形象，對國民黨只有加分，不可能會有出走的情形。

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