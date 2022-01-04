詭！臥龍洞消失情侶「10年前後都曾失蹤」　下午尋獲遺體

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據警方調查，范姜姓男子與郭男、王女之間，疑似有財務等糾紛，之後范姜男子被民眾發現，離奇吊死在「臥龍洞」古道邊坡，且身上並無明顯的傷勢，而郭男與王女則下落不明，現場只留下兩台機車，搜救人員隨即展開搜索。
讓人毛骨悚然的是，郭男與王女早在10年前，就曾在此地因迷路而失蹤過，後來2人幸運獲救，不料如今又再次發生失蹤案。4日下午，搜救人員在距離范姜姓男子陳屍處、約200公尺的地方，發現郭男與王女遺體，但詳細案情仍須釐清。
據了解，臥龍洞步道地處偏僻，是從台14線南村里、臥龍洞入口石碣出發，舊時為先民墾荒與南村、成功兩里之間步道，是民眾進出埔里街市的主要通道，全長約3公里，其中臥龍洞是貫穿山壁的人工隧道，約30公尺長，距離石碣步行約40分鐘。
南投縣政府原本在2018年，想要在此處開發生態旅遊，當時縣長林明溱還曾前往會勘，不過後來因危險性高容易迷路，而沒有後續進展，但也保留了原始自然景觀。臥龍洞洞口細長約3層樓高，往內走寬度僅容一人相當狹窄，有傳聞洞口輪廓酷似一個台灣的形狀，但看法因人而異。（編輯：林盈君）
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