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詭！臥龍洞消失情侶「10年前後都曾失蹤」　下午尋獲遺體

▲南投埔里臥龍洞。（圖／翻攝畫面）
▲南投埔里臥龍洞。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-01-04 15:18:23｜2022-01-04 15:51:31

詭異巧合！嘉義一名32歲的范姜姓男子，跨年到元旦當天，被去健行的民眾發現，吊死在南投埔里鎮「臥龍洞」古道邊坡，嚇得急忙通報警消，之後警方調查出，范姜男子曾與一對情侶同行，分別是郭姓男子與王姓女子，但2人之後均下落不明。

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而更詭異的是，郭男跟王女於10年前，就曾在「臥龍洞」附近迷路失聯，後來被搜救人員尋獲，沒想到10年後又再度發生失蹤事件。4日下午1時許，在距離范姜姓男子陳屍處約200公尺，發現郭男跟王女的2人遺體，但整起案情還須進一步調查，後續將由檢方相驗釐清死因。

據警方調查，范姜姓男子與郭男、王女之間，疑似有財務等糾紛，之後范姜男子被民眾發現，離奇吊死在「臥龍洞」古道邊坡，且身上並無明顯的傷勢，而郭男與王女則下落不明，現場只留下兩台機車，搜救人員隨即展開搜索。

讓人毛骨悚然的是，郭男與王女早在10年前，就曾在此地因迷路而失蹤過，後來2人幸運獲救，不料如今又再次發生失蹤案。4日下午，搜救人員在距離范姜姓男子陳屍處、約200公尺的地方，發現郭男與王女遺體，但詳細案情仍須釐清。

據了解，臥龍洞步道地處偏僻，是從台14線南村里、臥龍洞入口石碣出發，舊時為先民墾荒與南村、成功兩里之間步道，是民眾進出埔里街市的主要通道，全長約3公里，其中臥龍洞是貫穿山壁的人工隧道，約30公尺長，距離石碣步行約40分鐘。

南投縣政府原本在2018年，想要在此處開發生態旅遊，當時縣長林明溱還曾前往會勘，不過後來因危險性高容易迷路，而沒有後續進展，但也保留了原始自然景觀。臥龍洞洞口細長約3層樓高，往內走寬度僅容一人相當狹窄，有傳聞洞口輪廓酷似一個台灣的形狀，但看法因人而異。（編輯：林盈君）

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