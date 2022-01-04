3染疫清潔員工作區域「離很遠」 陳時中曝可能感染途徑
指揮中心說明桃機染疫案最新情況，有4例本土確診個案，3位清潔員以及1位防疫計程車司機。目前相關疫調還在進行中，陳時中表示不排除任何可能，但初步研判由於3位清潔員的工作區域距離很遠，因此應該是同坐公司通勤車時染疫。而由於染疫計程車司機的Ct值較高，且曾兩度載過確診者，雖然無法確定，但目前較懷疑感染源來自機場，而不是來是社區。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 15:08:04｜2022-01-04 15:09:47
陳時中強調，目前病毒基因定序、詳細疫調的結果都還沒有出來，因此任何可能都不排除，有媒體詢問是否有可能案17230是在市場擺攤時於社區染疫，陳時中表示任何感染途徑都有可能，但案17230的家人目前採檢為陰性，所以研判病毒來自社區的可能性較低，不過也不敢斷言。
而在桃機工作的4人究竟如何傳染，陳時中也提出幾個可能途徑，例如或許是計程車司機載客時遭到確診入境旅客傳染，然後再透過通勤車將病毒傳染給清潔人員；另外陳時中也指出，有一位確診清潔工負責的洗手間多為防疫計程車司機在使用，因此也可能是清潔工先染疫，再通過廁所傳染給司機，並通過通勤車傳染給其他清潔人員。且有一位清潔工負責的是行李轉盤附近的洗手間，可能接觸到的人員比較複雜，目前還在匡列確認中。
陳時中表示，如果有最新疫調或病毒基因定序的結果，就會跟大家宣布。桃園機場以及桃園市的相關最新防疫措施已經公佈，呼籲民眾切實遵守，做好個人防疫工作。（編輯：倪浩軒）
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