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「長效型心室輔助系統」為一種機械式心臟輔助裝置（左心室輔助系統），相較於藥品及「短效型心室輔助系統」治療末期心臟衰竭患者，它能有效輔助提升心臟輸出效率，維持生命，並爭取等待心臟移植機會，植入後若病情穩定，病人可以出院，定期追蹤以及等待心臟移植。
歐美國家治心臟衰竭標準療法 具5種用途
目前「長效型心室輔助系統」已是歐美國家治療心臟衰竭的標準療法，可作為做決策前的過渡性治療、等待換心名單時的過渡性治療、進行心臟移植前的過渡性治療、復原前的過渡性治療與終點治療等五種用途。
縮短等待移植時間 減少醫療資源耗用
根據真實世界(real world data)資料統計分析，自107年10月至109年5月止，共計31人裝置「長效型心室輔助系統」，其中有28人有完整登錄追蹤紀錄（另外3人於資料蒐集截止時甫裝置「長效型心室輔助系統」），所有病人全數存活，裝置時間最長為18個月，其中共有5人已順利接受心臟移植，平均等待移植天數約為114.4天；最短等待天數為6天，最長等待天數為205天。
另，進一步分析裝置心室輔助系統之心臟移植醫療資源耗用，結果顯示，「長效型心室輔助系統」平均住院天數為30.8±6.6天，「短效型心室輔助系統」為46.6±6.6天。
擬放寬給付條件 延長生命存活期
健保署指出，雖然我國裝置「長效型心室輔助系統」之個案不多，且追蹤期間不夠長，仍需持續累積資料進行使用效益之再評估，但已證實它具有幫助等待換心病患的使用效益，目前已有相關學會建議放寬給付條件，針對「再次開心手術病人」（例如接受心臟血管繞道手術或置換心臟瓣膜等病人）也納入給付對象，健保署正蒐集各界意見，審慎評估中。
資料來源：健康醫療網 健保給付「長效型心室輔助系統」 證實具延長等待換心病患效益
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