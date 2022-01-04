娜美妻懷孕！連千毅自曝當爸喜訊　「女生像我就美了」

直播天王連千毅，即將升格三寶爸！他和被封為「真人版娜美」的美女老婆石帕玉在一起8年，目前育有2子，生活幸福美滿，常在社群平台曬恩愛，最近似乎又傳出喜訊！連千毅今（4）日在臉書自曝，老婆好像懷孕了，要去婦產科檢驗，問粉絲「生女兒好還是男生好？」收獲眾多粉絲祝賀。

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▲連千毅（左圖左）稱讚娜美妻內外兼具，從來不會索取名牌包。（圖／蘭庭精品臉書）

▲連千毅直播時常被小兒子嗆聲，但還是希望老婆再生個男孩。（圖／蘭庭精品臉書）

連千毅曾透露，老婆石帕玉內外兼具，身高171公分，擁有豐滿34E胸圍、23吋纖腰，是中日混血兒，且從沒整型過，是天然美女。初見面時，他要了500多次才拿到女方的電話，苦追女神才順利抱得女人歸。

他稱讚老婆人美又善良，平常行事低調，不會向老公索取高價名牌包，是個不愛花錢的女人，很會為家庭著想，都在南部照顧兩個兒子，不過，自己工作太忙碌，夫妻只有登記結婚，至今還沒舉辦婚禮，想找時間讓娜美妻披婚紗，真正成為「連太太」。

▲連千毅和老婆結婚8年，養育兩個小孩。（圖／翻攝連千毅FB）