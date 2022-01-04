娜美妻懷孕！連千毅自曝當爸喜訊 「女生像我就美了」
直播天王連千毅，即將升格三寶爸！他和被封為「真人版娜美」的美女老婆石帕玉在一起8年，目前育有2子，生活幸福美滿，常在社群平台曬恩愛，最近似乎又傳出喜訊！連千毅今（4）日在臉書自曝，老婆好像懷孕了，要去婦產科檢驗，問粉絲「生女兒好還是男生好？」收獲眾多粉絲祝賀。
記者江芷稜/綜合報導
2022-01-04 15:27:27
連千毅曾透露，老婆石帕玉內外兼具，身高171公分，擁有豐滿34E胸圍、23吋纖腰，是中日混血兒，且從沒整型過，是天然美女。初見面時，他要了500多次才拿到女方的電話，苦追女神才順利抱得女人歸。
他稱讚老婆人美又善良，平常行事低調，不會向老公索取高價名牌包，是個不愛花錢的女人，很會為家庭著想，都在南部照顧兩個兒子，不過，自己工作太忙碌，夫妻只有登記結婚，至今還沒舉辦婚禮，想找時間讓娜美妻披婚紗，真正成為「連太太」。
連千毅4日透露，「娜美跟我說，她好像懷孕了！MC都沒來，要去驗一下，大家覺得生女兒好，還是男生？她說想要女兒」，並招認自己比較愛兒子，不過「女生像我就美了」。粉絲則鼓譟女生比較貼心，或乾脆生個龍鳳胎，他開心笑說「聽過朋友說過龍鳳胎，會走大運，有影謀（真的嗎）？」、「生男生女都好，以後會賺錢分我花就好」。