ASTRO新子團誕生！JIN JIN、ROCKY獨寵台灣粉絲
韓團ASTRO繼文彬與產賀之後，宣布新子團誕生，由隊長兼主Rapper的JIN JIN，和擔任主舞的ROCKY共組並推出迷你專輯《Restore》，2人也親自參與製作，展現與ASTRO完全不同的面貌，要以獨特的魅力吸引大眾。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-05 13:00:00
JIN JIN與ROCKY日前參加節目《IDOL LIVE SCHOOL HOME COMING DAY》，與前輩2PM JUN.K、HIGHLIGHT李起光對談。JIN JIN節目中自爆「肌肉是渾然天成」，表示家中父親、哥哥的身材都差不多，就算沒有運動，還是有肌肉線條，讓長年致力於健身的JUN.K直呼：「好羨慕！」
ROCKY也被JIN JIN稱讚舞蹈天分一流，學習一首歌曲的舞蹈只需要2小時，就能完全吸收。ROCKY除了優越的舞蹈實力，近來在戲劇領域也有亮眼表現，光是2021年就接下3部網路劇，未來備受期待。
JIN JIN與ROCKY的《Restore》也找來WEKI MEKI的磪有情合作，包含〈Lazy （Feat. 磪有情（Weki Meki）〉、〈Lock down〉、〈Complete Me〉，〈CPR〉等曲，專輯1月4日起可至CL Creative & Entertainment官網預購，更多獨寵台粉福利詳情可至主辦臉書查詢。