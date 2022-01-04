Omicron攻社區！明到31日打疫苗　指揮中心加碼200元獎勵

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指揮中心指出，因應國際疫情持續嚴峻及Omicron新型變異株之威脅增加，接種涵蓋率仍須再提升，目前COVID-19疫苗由地方政府衛生局指定/安排之合約醫療院所或衛生所進行接種，鼓勵尚未接種過任何1劑COVID-19疫苗及符合接種間隔但尚未完成2劑COVID-19疫苗接種之民眾，請儘速前往COVID-19疫苗合約醫療院所接種。
指揮中心說明，目前國內各廠牌COVID-19疫苗供應充分，民眾可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網，「COVID-19疫苗接種院所單元」，運用「COVID-19接種院所地圖」及各地方政府衛生局公告之COVID-19疫苗接種合約醫療院所以及車站等隨到隨打疫苗接種站，就近前往接種。
指揮中心提醒， 18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書。若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。另依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種COVID-19疫苗應與流感疫苗等其他疫苗間隔至少7天，亦請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，如為接種第2劑COVID-19疫苗者亦請攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。（編輯：孫唯容）