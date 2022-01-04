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Omicron攻社區！明到31日打疫苗　指揮中心加碼200元獎勵

▲指揮中心推出催打疫苗新政策，地方政府1月5日到31日可供200元以下衛教品。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心推出催打疫苗新政策，地方政府1月5日到31日可供200元以下衛教品。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-01-04 15:28:52｜2022-01-04 16:26:51

Omicron病例恐已攻入台灣社區！指揮中心今（4）日宣布，桃機新增4例本土個案，其中最早確診者感染「Omicron」，且感染源不明，跨年期間還前往忠貞市場擺攤，另外3名本土個案，包括防疫小黃司機和清潔員皆為突破性感染，都打過2劑疫苗；指揮中心為提升接種率，也宣布加碼獎勵，地方政府自2022年1月5日至1月31日前，可提供18歲以上民眾200元(含)以下的衛教品。

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指揮中心表示，前疫苗接種人口涵蓋率第1劑80.04%、第2劑69.30%、基礎加強劑接種率0.02%、追加劑接種率0.70%，為加速國人完成2劑接種，提升尚未接種第1、2劑COVID-19疫苗民眾之接種意願，各地方政府自2022年1月5日至1月31日前，可提供18歲以上民眾200元(含)以下衛教品，以鼓勵民眾踴躍完成接種2劑COVID-19疫苗，儘速獲得完整免疫保護力。

指揮中心指出，因應國際疫情持續嚴峻及Omicron新型變異株之威脅增加，接種涵蓋率仍須再提升，目前COVID-19疫苗由地方政府衛生局指定/安排之合約醫療院所或衛生所進行接種，鼓勵尚未接種過任何1劑COVID-19疫苗及符合接種間隔但尚未完成2劑COVID-19疫苗接種之民眾，請儘速前往COVID-19疫苗合約醫療院所接種。

指揮中心說明，目前國內各廠牌COVID-19疫苗供應充分，民眾可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網，「COVID-19疫苗接種院所單元」，運用「COVID-19接種院所地圖」及各地方政府衛生局公告之COVID-19疫苗接種合約醫療院所以及車站等隨到隨打疫苗接種站，就近前往接種。

指揮中心提醒， 18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書。若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。另依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種COVID-19疫苗應與流感疫苗等其他疫苗間隔至少7天，亦請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，如為接種第2劑COVID-19疫苗者亦請攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。（編輯：孫唯容）

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