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新冠肺炎本土案例+4　 Omicron入侵，CT值僅11來勢洶洶

新冠肺炎本土案例+4　 Omicron入侵，CT值僅11來勢洶洶
新冠肺炎本土案例+4　 Omicron入侵，CT值僅11來勢洶洶

健康醫療網

2022-01-04 16:01:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】指揮中心說明，今日新增4例本土案例，境外移入30例。本土案例中案17230是一名機場清潔人員，平時多清潔防疫計程車司機專用之洗手間，因今年1/2出現相關症狀，昨（1/3）晚間採檢後確診，經基因定序確認為Omicron病毒株，且CT值僅11相當低，緊急擴大採檢含同住家人、通勤巴士乘客及防疫計程車司機共600餘名。

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其中，通勤巴士26人中22名已採檢完成，出現兩位陽性案例（案17238、案17239），CT值皆約24，此兩案同住家人共六名，皆為陰性；而防疫計程車司機中，出現一例陽性（案17240），於12/26及12/31皆有載過確診之境外移入案例，因此染疫來源尚需進一步調查，另其同住家人採檢結果目前尚未出爐，曾載過多少名乘客也仍在確認中。

▲圖片來源／指揮中心

跨年期間曾前往市場擺攤　桃園市防疫措施緊急調整

根據疫調結果顯示，案17230於12/30、12/31兩日上午9時至12時曾前往桃園忠貞市場擺設攤位，現也於該地緊急設立臨時採檢站，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲，若足跡重疊且出現相關症狀的民眾，請儘速前往篩檢。因應疫情升溫危機，陳時中表示，桃園市防疫措施已進行緊急調整，外出全程除飲食外均需配戴口罩，其他原先得免戴口罩情形，例如攝影需求得暫時取下口罩等，皆全部暫停。

而此次事件是否會影響春節防疫專案，及防疫計程車相關規範，陳時中表示，需待600餘名防疫計程車司機採檢結果全數出爐，掌握疫情蔓延規模與疫情警戒等級後，才能確定。

▲圖片來源／指揮中心

▲圖片來源／指揮中心

做好個人防疫謹守防線　儘速施打疫苗

國外疫情蔓延快速，各國出入境周邊區域疫情也相當緊繃，陳時中強調，本土案例的出現也代表民眾需加倍注意，做好防疫措施，口罩戴好、勤洗手、維持社交距離，儘量避免前往人多的場合，尤其是密閉空間，另外，施打完整二劑疫苗也極為重要。陳時中提醒，現也特別提供200元以下衛教品，鼓勵尚未施打疫苗之民眾前往施打。



資料來源：健康醫療網 新冠肺炎本土案例+4　 Omicron入侵，CT值僅11來勢洶洶

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