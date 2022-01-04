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▲圖片來源／指揮中心
跨年期間曾前往市場擺攤 桃園市防疫措施緊急調整
根據疫調結果顯示，案17230於12/30、12/31兩日上午9時至12時曾前往桃園忠貞市場擺設攤位，現也於該地緊急設立臨時採檢站，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲，若足跡重疊且出現相關症狀的民眾，請儘速前往篩檢。因應疫情升溫危機，陳時中表示，桃園市防疫措施已進行緊急調整，外出全程除飲食外均需配戴口罩，其他原先得免戴口罩情形，例如攝影需求得暫時取下口罩等，皆全部暫停。
而此次事件是否會影響春節防疫專案，及防疫計程車相關規範，陳時中表示，需待600餘名防疫計程車司機採檢結果全數出爐，掌握疫情蔓延規模與疫情警戒等級後，才能確定。
▲圖片來源／指揮中心
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做好個人防疫謹守防線 儘速施打疫苗
國外疫情蔓延快速，各國出入境周邊區域疫情也相當緊繃，陳時中強調，本土案例的出現也代表民眾需加倍注意，做好防疫措施，口罩戴好、勤洗手、維持社交距離，儘量避免前往人多的場合，尤其是密閉空間，另外，施打完整二劑疫苗也極為重要。陳時中提醒，現也特別提供200元以下衛教品，鼓勵尚未施打疫苗之民眾前往施打。
資料來源：健康醫療網 新冠肺炎本土案例+4 Omicron入侵，CT值僅11來勢洶洶
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