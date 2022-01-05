張娜拉救跳樓男子　回憶工作當下「差點送命」

南韓驅魔奇幻劇《大發不動產》由張娜拉、鄭容和主演，張娜拉為戲展現一連串打鬥、拳擊場面，讓粉絲看得直呼帥，其中一段驅魔情節，張娜拉為了拯救被鬼魂附身、準備跳樓的男子，自己差點跟著一起墜樓，畫面驚險萬分。張娜拉分享當時拍攝情景，「因為對方體型比我高大，實際在拉的時候，感覺我快要被拖下去了，還好背後有繫上安全裝置把我抓住，當下並沒有覺得太危險」。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-05 08:00:00
鄭容和劇中飾演神棍角色，每一次出場總會帶來許多笑點，例如他與張娜拉的第一次相遇，竟是在女方家門外翻她的垃圾桶，因此張娜拉被問及對鄭容和的第一印象，她大笑說：「就是一個在翻我家垃圾桶的騙子。」另外，劇中總是「出一張嘴」的鄭容和，只要碰上張娜拉武力相向時，束手無策的模樣，網友們留言笑稱「真的好弱」、「難得看到男主角打不過女主角」。
在《大發不動產》飾演張娜拉「鬼媽媽」的演員白恩惠，每次出現總是挾帶強大怨氣，更吸睛的還有令人眼睛一亮的角色造型。談起白恩惠的特殊妝容，張娜拉滿是心疼說：「特效妝無論是手、脖子，上妝的地方都很辛苦，就連卸妝也是，再加上戴的隱形眼鏡，也是經過特殊處理，會造成視線模糊，看著她吃了很多苦，也讓我不自覺的在看到『鬼媽媽』時就特別心疼。」《大發不動產》晚間10點在八大綜合台播出。
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