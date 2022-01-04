首例防疫司機染疫！4天內載2確診者　匡列1同住者

指揮中心昨天深夜證實國內又出現本土病例，為桃園機場清潔人員（案17230），Ct值僅11，病毒量高，今（4）日確認感染Omicron變異株，擴大採檢後，另外再找出3確診者（案17238、17239、17240），其中1例為機場防疫計程車司機；指揮官陳時中表示，這是恐怕是「首例」防疫計程車司機染疫案，目前還無法得知該司機曾載過多少旅客。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 16:19:21｜2022-01-04 16:26:33
台灣新增4例本土個案，其中最早被發現確診的清潔人員（案17230）和案17238及案17239均為同職場工作人員，通勤時搭乘同班交通車，指揮中心研判交通車為感染途徑；由於案17230會搭乘通勤巴士，加上負責清潔停車場洗手間，提供防疫計程車司機使用，所以也擴大採檢到防疫計程車司機區塊，再驗出1例司機（案17240）陽性確診。
陳時中說，印象中防疫計程車的防護措施都做得不錯，這起恐怕是「首例確診」個案；至於該司機在可傳染期間曾載過多少乘客？陳時中表示，目前僅知道個案曾於12月26日及31日載過確診境外移入個案，這方面是可以從確診者的匡列得知，不過案17240曾經在過多少人，這部分目前還沒辦法得知。
該確診司機家住家基隆，目前人在桃園聖保祿醫院安置治療中，他在基隆及桃園都有租屋處，在基隆租屋處有1名男性友人同住者被匡列，基隆市府和中央流行疫情指揮中心正在疫調中。（編輯：孫唯容）