徐懷鈺無酬做公益！親自包禮盒　近況曝光

徐懷鈺近來投身公益，並擔任真善美社會福利基金會的邀請，擔任公益大使替公益禮盒做義賣，平時就熱衷做公益的徐懷鈺，其實私下常關注憨兒相關議題，也常常特別到憨兒就業的陽光加油站加油與他們互動，她表示：「雖然這份工作對他們來說頗為吃力，但他們仍認真工作並面帶微笑服務大家，這樣敬業的工作態度很令人敬佩！」
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-04 16:24:23
擔任公益大使的徐懷鈺除了無酬為基金會今年的年節義賣代言外，趁著歲末寒冬之際送暖的她還特別抽空到基金會陪著憨兒一起包裝禮盒，徐懷鈺捲起衣袖與憨兒們一起分工合作，把這群可愛的憨兒當成「前輩」，還跟著他們學包裝禮盒的S.O.P流程，一起折盒子、把禮品入袋後，再小心翼翼的放入盒裝中，一起完成公益禮盒的包裝，她表示：「包禮盒真的不是一件很容易的事！折盒子需要運用手部分肌肉的力量，都需要一點技巧，但基金會的孩子們都好認真，跟著他們一起做出成品真的很有成就感。」
回首2021展望2022，徐懷鈺坦言，去年因為疫情關係多了許多跟自己相處的時間，反而讓自己的身心靈更成長，她自認最大的收穫是「心境上多了點豁達」，至於談到新年新願望，她表示：「希望能有更多機會讓大家看到我，也希望大家身體都能健康平安！期許自己能夠充實好自己，在這個我喜歡的舞台上，繼續唱歌給大家聽。」