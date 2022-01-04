卡通掰！GUCCI虎年店中店藏彩蛋 台北101獨賣萌虎童裝
義大利時尚品牌GUCCI，接連兩年在台灣業績成長居高不下，聲勢極大。今（4）日公開虎年店中店及特別系列設計，難得不玩與卡通角色聯名的驚喜，讓存在本就是品牌精髓之一的老虎，好好擔任慶祝壬寅虎年系列的主角。GUCCI不只於台北101專賣店中設置虎年店中店，更藏有最大彩蛋，竟然另闢密室獨賣萌虎童裝！
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-04 19:02:05
創意總監Alessandro Michele難掩對老虎的喜愛，特別將開創品牌經典Flora圖案的藝術家兼插畫家Vittorio Accornero，發表於1960年代末的典藏設計再革新，打造一系列連繫過去與未來的圖騰，開創生意盎然的新春印花，慶祝即將於2/1踏入的壬寅虎年。
藝術家兼插畫家Vittorio Accornero可是大有來頭，曾與品牌為Grace Kelly葛麗絲王妃創作過Flora印花圖案，開創了GUCCI Flora時代最具識別的花卉圖案。創意總監Alessandro Michele發揮巧思，將Vittorio Accornero筆下的印花與老虎主角結合在一起，賦予2022虎年新春主題系列獨特風格。
淡麗閒適的色彩配襯著品牌典藏的老虎主角，將猛虎化為萌虎，成為絲質服裝最雅致的圖案、點綴在牛仔創作或風衣內裡，也成為手工鉤編或針織圖騰，甚至以刺繡貼飾的方式呈現在服裝單品中。
老虎形象與GUCCI TIGER印花字樣，也以不同醒目色彩成為夾克外套、牛仔服飾以及針織衫的印花，與搶眼的互扣式GG圖樣或源於馬術靈感的綠紅綠織帶印花相互融合，打造更豐富多彩的T恤及運動衫。
源於品牌典藏的老虎圖樣，更以印花、貼飾與刺繡形式，結合具有品牌標識的GG Logo，延續在多款鞋履、包款、眼鏡、絲製品以及帽飾，還有首次實現全方位環保材料製造的腕錶等配飾中。
最吸引人的莫過於一系列將近20款的童裝單品，細膩公主袖設計的小洋裝、連身套裝、襯衫與棉T，或在GG Logo織紋上印著萌虎玩耍於花園中的典雅印花，手繪感十足，讓大人小孩可以一同穿上親子裝，只在台北101虎年店中店，神秘的童裝專屬空間中限定販售。
GUCCI虎年店中店期間限定，只獨家開設於台北101，室內佈置靈感向系列其中一款印花取材，於入口處豎起閃亮「GUCCI TIGER」燈牌，並以LED燈勾勒的大塊樹葉構成綠意盎然的樹蔭，宛如走進城市森林的空間，與店內的黑白格紋地板形成優雅對比。