防疫計程車司機染疫 王國材：備510台待命春節疏運
機場國門爆發疫情，今（4）日更從清潔人員蔓延至防疫計程車司機，交通部長王國材下午赴台鐵七堵機場視察時受訪說明，目前幾乎全數防疫計程車都已接種完兩劑疫苗，會持續推打第三劑，另外針對春節有510輛備用的防疫計程車代待命，不會影響春節疏運。
記者黃仁杰／台北報導
2022-01-04 16:39:38
我國疫情今日驚見4起本土感染案例，分別是桃園機場停車場清潔人員與防疫計程車司機，交通部長王國材表示，機場在昨（3）天收到清潔工確診消息，後來又有兩個同事目前判定是在搭乘交通車時遭傳染，另外是防疫計程車的駕駛也染疫，不過該名駕駛接觸的人數並不是那麼多，相關疫調指揮中心持續進行中。
另外，王國材指出，現已找了510輛備用的防疫計程車代待命，不會影響春節疏運，而桃機第二航廈有520位防疫計程車駕駛，應已全數採檢結束，相關資訊由指揮中心對外公告。
不過除了本土個案，還有兩位華航機師返台確診，雖然指揮中心指揮官陳時中表示，兩名個案均在邊境防疫措施下找到，不會對社區造成威脅，不過是否代表我國高風險工作人員對防疫已開始鬆懈？
王國材回應，在機場工作人員或機師的染疫風險都比較高，不過現在在機場防疫和機組員國外零接觸的措施都已經非常嚴謹，中央也持續關注要求，但也希望疫調能找出需要加強之處。目前除了少數個案，全數防疫計程車、機師都已接種兩劑疫苗，對高風險工作相關人員也將優先催打第三劑疫苗。