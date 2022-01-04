3疑點逆轉！王力宏同事反擊　曝離婚協議李靚蕾要太多

王力宏去年被李靚蕾寫長文爆料，掀起婚變風暴，在兩岸鬧得滿城風雨，不過剛過了一個年頭，網路風向似乎變了，除了長輩李建復在微博感慨「曾參殺人」，為表姪王力宏說話之外，今（4）日又有大陸網友曝光，曬出王力宏工作人員的心聲，還原「宏蕾婚變」的疑點，讓整齣劇情大逆轉，更透露王力宏恐退出歌壇3〜5年時間。





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▲王力宏被大陸網友爆料，可能暫退演藝圈３到５年。（圖／翻攝王力宏工作室微博）

▲網路曝光王力宏工作人員的心聲，還原宏蕾婚變的疑點。（圖／翻攝微博）

▲網路曝光王力宏工作人員的心聲，還原宏蕾婚變的疑點。（圖／翻攝微博）

▲網路曝光王力宏工作人員的心聲，還原宏蕾婚變的疑點。（圖／翻攝微博）

▲網路曝光王力宏工作人員的心聲，還原宏蕾婚變的疑點。（圖／翻攝微博）

疑點1. 王力宏婚後是否出軌？





該網友聲稱學長是王力宏的工作人員，因為新年聚會，才得知一些內幕消息，選擇挺身為天王說話。首先，他轉述工作人員說法，指王力宏結婚前可能比較開放，和女性來往較多，但「婚後絕無出軌行為」，因為同事和王力宏關係密切，都住在酒店隔壁房間，若有私人行程都會察覺，想要偷吃並不容易，且王力宏知名度高，又很注重事業，婚後不太可能出軌。





疑點2. BY2傳訊息難忘舊情？





工作人員進一步解釋，BY2妹妹Yumi（孫雨）發的那條消息，其實是一個純工作的對話，因為發了新歌，想要問王力宏能不能幫忙宣傳，那個通訊軟體的頭像，其實不是Yumi的照片，只是隨意用了一張照片當頭像。





▲工作人員澄清Yumi（左圖左）和王力宏傳訊息，只是為了宣傳新歌。（圖／翻攝微博）

疑點3. 李靚蕾掌握外遇證據？





而宏蕾離婚過程，申請財產分割的流程進行了兩年之久，若李靚蕾有王力宏出軌的證據，只要交給法院，絕對能分得更多財產，可是她並沒有上交。工作人員認為，李靚蕾手上沒有任何實質的王力宏出軌證據。





而說到底，王力宏跟李靚蕾為何會掀開家務事？該工作人員指，原先離婚協議確實差不多對半分割了共同財產，而李靚蕾想要和小孩的居住權利，所以想要那套房子，但王力宏覺得再讓出「吾疆」豪宅，給前妻的財產就超過一半，因此沒有談攏。而為了平息風波，王力宏可能暫退演藝圈3〜5年，若屬實，將是樂壇一顆震撼彈。關於此網友爆料，《NOWnews今日新聞》致電、傳訊息給王力宏所屬的「宏聲音樂」，尚未獲得回覆。





以下是網路曝光王力宏工作人員全文





1.關於出/軌





wlh和工作人員說自己絕對沒有出軌。這個大家當然可以選擇不信，但工作人員是相信的。首先，因為他們日常很密切，日程出行時，學長和一些其他工作人員都是住wlh酒店隔壁房間。工作人員覺得如果他私下見什麼人，他們或多或少應該能察覺到。而且工作人員們至少確定他們沒有幫wlh安排這種事情，那麼他要是想做就要全靠自己安排，這個難度就比較大。第二點，wlh在結婚前確實是玩得比較開放的，這點和李寫的一致，如果大家見過美國人的話對此應該很難道德譴責，因為不同國家的dating culture就是不一樣。但是他把事業看得高於一切，高於家庭和愛情，而且很看重自己的名聲，所以結婚之後就沒再有任何這方面的行為。





2.關於出/軌的證據





其實李沒有任何實質的wlh出/軌的證據。舉個例子，by2的那條消息，wlh回去搜索之後發現其實就是一個純工作的對話，by2發了新的歌還是專輯來問王能不能幫著宣傳，而且那個nude照就是by2的頭像，甚至不是自己的照片，只是她的whatsapp用了一張女性nude做頭像。除此之外，他們離婚的事如李所說，給法/院遞交申請分割財產等流程已經走了兩年之久，如果李有任何王出/軌的證據，只要交給法院，是絕對可以分得更多財產的，可是她並沒有，是因為她不想給法/院嗎？是因為真的沒有而已。





3.分割財產





王力宏和工作人員們覺得很tricky的一點就是李雖然一直在說不要錢，但其實他們之前的協議確實是差不多已經對半分割了共同財產。其實看李的文章也能總結出來，財產對半分割，沒要贍養費，要了孩子的撫養費。李的意思是對半分割的都是她應得的，所以沒要贍養費就是等於沒要錢的意思。那麼歸根結底還是想要吾疆那套房子沒有談攏。王力宏確實是雖然有錢但沒那麼有錢的狀態，他覺得如果一個億的房子再給李，李拿到的就大於共同財的一半了，所以之前沒有同意。





4.關於最後為什麼沒對峙





這個危機公關處理的失敗的一點是，事情發生的第一時間，有人建議王力宏說你要立刻回台灣和李見面協商，所以他就第一時間坐飛機回台灣了，導致其實處理問題的黃金時間他都是在機場坐飛機去酒店隔離等等，自己一個人，沒能和工作人員碰上面協商對策，他的聲明也確實是自己一個人寫的。到他的團隊終於可以和他開會商討的時候其實已經晚了。他們本來是想搞一個直播然後一條一條反駁李，就像之前舉例的by2裸照那個，但是王確實一直覺得李是一個很偏激心理有些問題的人，他覺得她已經毀掉了他，如果他繼續撕破臉也揭穿她毀掉她的話，他怕李帶著孩子做出一些過激舉動，比如帶著孩子跳樓什麼的（原話其實這裡我也是不太理解的）。所以他決定讓事情平息，先expect 3-5年不工作，讓時間去解決。後來他們復盤，覺得這個事情唯一能處理好的方法其實是第一時間報警，然後什麼都不說，就說移交警方處理。除此之外其實並沒有任何好的解決方案。





5.一些遺漏細節





學長還舉了一些例子說李的文章misguiding的部分。比如有一個五個未接電話的截圖來說明李聯繫不上王力宏，但當時的實際情況是，事情發生後他們倆一直是有聯繫的，只是每次電聯王力宏都是要錄音的，而且一直在用whatsapp還是什麼的反正就是一個固定軟件聯繫。但是那時候李突然換了一個軟件給王力宏打電話，王力宏一時間沒有準備好所以沒辦法接，於是這個未接截圖就被李拿來說是聯繫不上他。





無關信息：她是Pitzer College的本科，這個其實學長一開始給王力宏工作我們就都知道。其實not worth mentioning只是我本人見到網上各種各樣扒她的背景的，可是幾乎沒有扒對的，所以當random fact提一下。



