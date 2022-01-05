蕭敬騰遭劈腿背叛！與「小王」相撞 女友出軌鐵證曝光
蕭敬騰（老蕭）推出新歌《同情情敵》，以直白犀利的字眼，唱出在感情中遭受背叛的心情。這次MV由老蕭再度執導，MV故事描述老蕭與女主角墜入愛河後，某天造訪女生家卻發現慘遭劈腿，最後甚至失魂落魄，結局令人措手不及。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-05 08:30:00
繼單曲《最最愛》的甜蜜風格後，專輯中的另外一首歌曲《同情情敵》則畫風一變，直白地唱著在感情中遭受背叛的心境，歌詞甚至出現了「放屁」、「我是豬」等字眼，既是自暴自棄，也真切表達了懊悔又難過的狀態。老蕭表示在感情中，劈腿、背叛、從相愛到相殺，幾乎是每天地球上各角落都會發生的事，在寫這首歌時，他模擬著這樣憤怒又心痛的心情，寫出了令人能感同身受的作品。
這次MV同樣出自老蕭之手，這次MV故事拍攝出與女主角墜入愛河後，看似幸福快樂的結局背後，其實暗藏著背叛，故事從一個看似平常的雨天開始，老蕭帶著餐點到女主角家準備一起用餐，卻到了一樓準備搭電梯上樓時，被一個匆匆忙忙且衣衫不整的男子撞個正著，掉落的一只白襪引起老蕭注意。然而一到女生家門前，他看到另一只被夾在門上的襪子，瞬間才明白原來女生背叛了他，MV中墜落的畫面也象徵著當遭受背叛時的心境，並非表面上所呈現，反而是帶給觀眾開放想像的心理狀態。