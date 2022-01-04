北市年貨大街續辦 柯文哲：線上線下同時進行以減少人潮
年關將近，台北市年貨大街相關活動也如火如荼籌備當中。不過近日因為疫情緣故，外界也關注年貨大街是否也會受到影響？對此台北市長柯文哲今（4）日表示，年貨大街仍會照常舉辦，不過會透過「線上線下同時舉辦」的方式進行，民眾除了到現場採買以外，也可以透過網路購物的方式進行，希望能藉此降低人潮。
記者丁上程／台北報導
2022-01-04 16:54:17
柯文哲表示，年貨大街相關活動，台北市政府現階段鼓勵民眾透過線上購物的方式進行。但實體的線下活動仍會舉辦，但不同於過往沒有疫情時會搭設棚架擴大規模，今年仍與去年一樣不搭設棚架，但商家還是會照常進行販售，民眾除了現場購買外，也可以透過合作的線上購物業者購買相關物品，盡量用網路購物的方式，減少現場人潮。
不過柯文哲也強調，線下的年貨大街活動仍舊維持禁止試吃的模式進行。至於記者追問，是否會因應疫情而有更嚴格的管制措施？對此柯文哲表示，北市府仍維持理性務實科學的方式進行，如果疫情蔓延得太厲害，還是會有可能取消年貨大街實體活動，沒有的話就盡量維持正常運作，「還是那句話，不要搞到最後餓死的比病死的多。」柯文哲說，若沒達到相關標準，還是會盡量維持大家正常生活。