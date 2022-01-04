臨時會黨團協商無共識　明召開談話會表決議案

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民眾黨立院黨團總召邱臣遠說，支持臨時會召開審預算，而修憲也有其時效性，不反對在臨時會納入修憲討論，但希望朝野針對有共識部分先討論。《地制法》修法牽涉國土規劃議題，目前只有民進黨版本，行政院卻沒有版本。
邱臣遠表示，臨時會應該「民生第一、預算優先」，急迫性法案應該要針對囤房稅、公寓大廈管理條例、《消防防設備人員法》、紓困條例、疫苗藥害救濟應該納入臨時會，
時代力量立院黨團總召邱顯智則說，臨時會支持處理總預算，修憲也有其必要性，有高度共識的提案包括18歲公民權、降低公投門檻與廢考監，希望今年3、4月前要完成立法院程序。
邱顯智指出，《地制法》茲事體大，只修1個字但相關問題都沒處理，讓合併升格蒙上許多陰影，應該要讓地方居民充分參與程序；另外希望酒駕修法納入臨時會，《刑法》、道交條例都要修法，還有囤房稅也應納入臨時會。
國民黨立院黨團總召費鴻泰表示，臨時會有召開必要，但要以預算為主。另外酒駕修法、溫室氣體的減量、杜絕新興菸品的相關法案要納入臨時會，不過縣市升格不是一、兩個人說的就算，必須思考國土規劃、《財政收支劃分法》
國民黨立委曾銘宗則說，國民黨支持修憲，但要有程序正義，修憲要在2月出立法院，就像是在辦家家酒。另外氣候權、動物權等都非常急迫，世界上發展有需要的納入憲法，修憲必須要共識。
柯建銘表示，修憲部分時力、民眾黨都有提出，國民黨在臨時會反對修憲，修憲豈是兒戲？修憲已有75個版本，付委這麼久了現在卻說太急、不能審，臨時會必須要討論修憲，讓修憲可以和選舉併在一起。
柯建銘也說，在野黨都因《地制法》在罵他，臨時會一開始民進黨都會排《地制法》，由國民黨的召委林為洲來處理，因為林曾說要推動合併的委員會。
由於協商僅預算較有共識，游錫堃指出，海空特別預算案部分，各黨團於1月6日下午5點前將各項提案送至財政委員會彙整，1月7日中午12時前，提供給各黨團及相關行政部門進行雙向溝通，以利1月10日進行密集協商。
游錫堃表示，111年度總預算案公務預算部分，請各黨團於1月13日下午5時前，將各項提案送至財政委員會彙整。財政委員會收案後，交各該委員會整理付印相關提案後，於1月14日下午5時前，提供各黨團及相關行政部門進行雙向溝通，以利1月17日密集協商。