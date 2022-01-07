冬天控制飲食不委屈　營養師：新餐盤飲食法來了！

低溫來襲，又冷又容易餓，下班聚餐、假日揪團，怎能不相約吃鍋滿足口腹之慾，慰勞受凍的身心靈，暖呼呼的鍋物固然吃起來暖心舒坦，但一季下來的負擔恐超出你我的想像。尤其之後到了夏天，才發現一切都太遲了！難道想要好好控制飲食，就只能違反人性地委屈自己，看著別人的臉書、IG成日大閃美食文嗎？其實在講求美食健康吃的年代，早就有許多混搭吃法，像是一碗「統一調合米粉」，就有獨到的「營養師配方」，讓滿足口腹之慾之餘，輕鬆避開飲食地雷。
生活中心/綜合報導
2022-01-07 10:00:00
天氣冷就想來點熱騰騰的食物，尤其可以迅速到位的「泡麵」，更是可以滿足隨時飢餓、嘴饞的好東西，但如今健康觀念當道，市面上許多健康餐、水煮餐如雨後春筍般出現，吃泡麵會不會顯得罪惡呢？對此營養師倒是認為，速食麵百百種，其中米粉屬於非油炸麵，算是對健康也負擔比較小的選項，若是能夠搭配蔬菜以及蛋肉類等營養又健康的配料，也可以達成健康飲食的效果。
營養師指出，飲食控制的新餐盤可以從「211」開始，整餐中蔬菜、蛋白質、澱粉類的比例約為「2:1:1」也就是蔬菜佔1/2、蛋白質1/4、澱粉1/4。依照這樣的比例，可以做成「肉片小卷米粉湯」、「番茄雞蛋豆腐米粉湯」，只要加對配料，維持比例，就算煮起來滿滿一大碗，一樣可以飲食控制、又可以吃很飽、也不會太有負擔。
另外，也有營養師把米粉分類成「清爽搭配」和「訓練搭配」兩種吃法。第一種可以先把米粉和湯減少一些，幫助控制澱粉和鹽的攝取(建議以”食物”為主題，而非”營養素”)，接著增加蔬菜的攝取，可以在米粉中加入兩樣蔬菜約100-150克來增加膳食纖維的攝取，增加蛋白質，至少加入1.5手掌約120克的低脂肉類。
而如果是有在運動的人，補充足夠的碳水化合物和蛋白質很重要，營養師建議可以增加一份香蕉來補充碳水化合物來源，以及增加肉類和雞蛋來補充運動訓練所需要的蛋白質。
要做出日常簡單好吃的米粉創意大餐，超商就有的「統一調合米粉」就可以輕鬆完成。這款速食麵以特有肉燥香加上胡椒味的湯頭擄獲不少人的味蕾，可說是陪著無數台灣家庭的日常飲食，許多人最孰悉的道地美味。如今除了傳統熱水沖泡吃法，更成為現代健康吃的食材標的。
冬天控制飲食，有了「統一調合米粉」神奇菜單，也能來一場味覺百搭旅行，感受大口喝湯、大口品味米粉、肉、蔬菜所帶來的清爽口感，可說是每個家中必備的輕食美味清單。
本文與統一調合米粉合作