61歲男星吃2倍壯陽藥找小三！毀滅筆記曝 離婚再娶女星
日星船越英一郎2017年被前妻松居一代指控出軌，松居一代還抖出船越英一郎食用2倍藥效的威而鋼和別的女生發生關係，當年鬧得沸沸揚揚，爆料影片超過400萬人觀看，2人最終離婚。離婚後的船越英一郎曾表示，這輩子不會再婚，今（4日）週刊爆料他與小22歲的女星松下萌子交往，女生無名指更戴有婚戒，2人疑似將結婚。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-04 17:31:56
松居一代2017年拍影片控訴被週刊欺騙，寫了滿滿的老公祕密投稿出版社爆料，對方收到筆記本後卻斷聯，於是她自拍一段影片，自稱調查老公1年半，抖出船越英一郎不忠內幕，松居一代拿著威而鋼透露前夫會服用2倍功效的藥，和女生發生關係，還會跟小三到夏威夷偷情，暴怒表示：「他一直在背叛我！」更指出他明明有糖尿病，卻代言健康食品，爆料影片震驚全日本，超過400萬人觀看。
船越英一郎跟松居一代的17年婚姻，於2017年大鬧收場，當時船越英一郎就發誓決不再婚，但根據《女性SEVEN》報導，船越英一郎正與小22歲的松下萌子交往，2人甜蜜度過聖誕節與跨年，彼此也有意結婚，週刊也曝光40張照片佐證，松下萌子無名指上的鑽戒大的明顯。
《女性SEVEN》也透露，船越英一郎離婚的4年期間非常謹慎，幾乎不與人來往，直到1年前因背部問題住院，便與松下萌子拉近關係，此後女方也時不時出入男方家。而松下萌子的朋友透露，他們是去年夏天開始交往，2人都有一定年紀，應該是慎重討論過後才決定再婚。