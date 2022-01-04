Ella擔任蝦皮年貨節大使！蒐羅全台名店、天天豪灑五折券

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此外，蝦皮購物也發現「得獎」、「名店」等關鍵字能有效促進買氣，因此蝦皮購物年貨節集結了破盤價488元的紅豆食府鳳凰獅子頭、流血價780元天香樓麗緻東坡肉與限時特價1680元的漢來飯店蔬食臻品佛跳牆，讓你線上一指下單，過年輕鬆圍爐。
過年走春必備的名店伴手禮，六月初一8結蛋捲、小潘鳳凰酥12入，蝦皮購物也通通準備好，不必去排隊人擠人，只要上蝦皮購物就能把名店好味道帶回家！而蝦皮購物「年貨大街」活動期間（01/02至01/08）不僅加碼天天0、12、18點狂撒５折券，消費滿699元現折60元、滿899元現折90元、滿1200元結帳金額再打88折，最高現省250元， 讓消費者輕鬆過好年！
Ella陳嘉樺天天網購 獲邀出任「蝦皮年貨節」活動大使！大唱蝦皮版洗腦賀歲曲《恭喜發財》
蝦皮購物「年貨節」今年由Ella陳嘉樺擔任活動大使，並改編賀歲歌曲《恭喜發財》作為活動主題曲；首度釋出的廣告畫面中，Ella陳嘉樺身著一襲橘衣在螢幕前逗趣地唱著「蝦皮呀蝦皮，蝦皮好便宜，千萬紅包，蝦皮呀送給你」，將歡樂的年味送給全台民眾！
熱愛網購的Ella陳嘉樺直言：「終於收到合作邀請了，天天都在網購的我絕對是蝦皮購物的最佳合作人選！而且我很喜歡蝦皮版《恭喜發財》歌詞，實在太可愛又洗腦了，收到歌詞當晚，就因為一直在腦中循環播放而失眠！」
買出心得的Ella陳嘉樺也不吝嗇地分享自己的農曆年採購清單與祕訣。她表示，選擇多樣又划算的蝦皮購物就是她的年貨購買指定平台，除了紅燈籠、炮竹飾品等充滿年節氛圍的擺設品，還有她本人最愛伴手禮「一口吃烏魚子」，通通準備上蝦皮購物採買齊全。孝順的Ella陳嘉樺也談到年菜時也分享自己過年一定要吃醉蝦，但最喜歡的料理是「媽媽親手煮的每一道菜」！
歡慶農曆年，Ella陳嘉樺更親手準備小禮物送給粉絲，即日起(1/4)只要捕捉廣告畫面並於蝦皮購物FB粉絲團的指定文章中留言，就有機會獲得Ella陳嘉樺獨家親簽拍立得，蝦皮購物用滿滿誠意與歡樂邀你一起賀新春！
Ella陳嘉樺「蝦皮購物年貨節」TVC影片：https://www.youtube.com/watch?v=AuTnbo1EyWM