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Ella擔任蝦皮年貨節大使！蒐羅全台名店、天天豪灑五折券

▲Ella陳嘉樺驚喜擔任蝦皮購物「年貨節」活動大使！逗趣唱蝦皮洗腦版《恭喜發財》。（圖／品牌提供）
▲Ella陳嘉樺驚喜擔任蝦皮購物「年貨節」活動大使！逗趣唱蝦皮洗腦版《恭喜發財》。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-01-04 18:30:00

喜迎壬寅年，蝦皮購物不僅蒐羅全台知名年菜、伴手禮打造最強年貨節，更邀請到活潑開朗、人見人愛的Ella陳嘉樺擔任活動大使，神改編過年必唱的《恭喜發財》，喜氣洋洋的旋律配上趣味歌詞「蝦皮呀蝦皮，蝦皮好便宜，千萬紅包，過年呀上蝦皮，咚咚咚蝦咚咚蝦，咚咚咚蝦咚蝦咚蝦」，蝦皮購物與Ella陳嘉樺一起邀請全民賀新春！

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▲想獲得Ella陳嘉樺獨家親簽拍立得，1月4日起，趕緊捕捉廣告畫面上蝦皮購物FB粉絲團的指定文章中留言！（圖／品牌提供）
▲想獲得Ella陳嘉樺獨家親簽拍立得，1月4日起，趕緊捕捉廣告畫面上蝦皮購物FB粉絲團的指定文章中留言！（圖／品牌提供）
瞄準年貨商機，蝦皮購物指出，在各式圍爐年菜中，以包含烏魚子在內「海鮮類料理」最受歡迎，另有佛跳牆等湯品與肉品如豬腳、蹄膀緊追在後；而台灣家庭組成以小家庭為主，故組合年菜以5至8道菜的商品組合最為熱銷。

▲蝦皮購物「年貨節」小潘鳳梨酥，限時優惠309元！（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「年貨節」小潘鳳梨酥，限時優惠309元！（圖／品牌提供）
此外，蝦皮購物也發現「得獎」、「名店」等關鍵字能有效促進買氣，因此蝦皮購物年貨節集結了破盤價488元的紅豆食府鳳凰獅子頭、流血價780元天香樓麗緻東坡肉與限時特價1680元的漢來飯店蔬食臻品佛跳牆，讓你線上一指下單，過年輕鬆圍爐。

▲蝦皮購物「年貨節」六月初一8結蛋捲，限時優惠299元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「年貨節」六月初一8結蛋捲，限時優惠299元。（圖／品牌提供）
過年走春必備的名店伴手禮，六月初一8結蛋捲、小潘鳳凰酥12入，蝦皮購物也通通準備好，不必去排隊人擠人，只要上蝦皮購物就能把名店好味道帶回家！而蝦皮購物「年貨大街」活動期間（01/02至01/08）不僅加碼天天0、12、18點狂撒５折券，消費滿699元現折60元、滿899元現折90元、滿1200元結帳金額再打88折，最高現省250元， 讓消費者輕鬆過好年！

▲蝦皮購物「年貨節」王品吉祥蔥燒元蹄，限時優惠499元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「年貨節」王品吉祥蔥燒元蹄，限時優惠499元。（圖／品牌提供）
Ella陳嘉樺天天網購　獲邀出任「蝦皮年貨節」活動大使！大唱蝦皮版洗腦賀歲曲《恭喜發財》

蝦皮購物「年貨節」今年由Ella陳嘉樺擔任活動大使，並改編賀歲歌曲《恭喜發財》作為活動主題曲；首度釋出的廣告畫面中，Ella陳嘉樺身著一襲橘衣在螢幕前逗趣地唱著「蝦皮呀蝦皮，蝦皮好便宜，千萬紅包，蝦皮呀送給你」，將歡樂的年味送給全台民眾！

▲蝦皮購物「年貨節」佳德糕餅新鮮原味鳳梨酥，限時優惠425元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「年貨節」佳德糕餅新鮮原味鳳梨酥，限時優惠425元。（圖／品牌提供）
熱愛網購的Ella陳嘉樺直言：「終於收到合作邀請了，天天都在網購的我絕對是蝦皮購物的最佳合作人選！而且我很喜歡蝦皮版《恭喜發財》歌詞，實在太可愛又洗腦了，收到歌詞當晚，就因為一直在腦中循環播放而失眠！」

▲蝦皮購物「年貨節」南門市場逸湘齋佛跳牆，限時優惠460元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「年貨節」南門市場逸湘齋佛跳牆，限時優惠460元。（圖／品牌提供）
買出心得的Ella陳嘉樺也不吝嗇地分享自己的農曆年採購清單與祕訣。她表示，選擇多樣又划算的蝦皮購物就是她的年貨購買指定平台，除了紅燈籠、炮竹飾品等充滿年節氛圍的擺設品，還有她本人最愛伴手禮「一口吃烏魚子」，通通準備上蝦皮購物採買齊全。孝順的Ella陳嘉樺也談到年菜時也分享自己過年一定要吃醉蝦，但最喜歡的料理是「媽媽親手煮的每一道菜」！

▲蝦皮購物「年貨節」萬歲牌無調味堅果2罐組，限時優惠599元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「年貨節」萬歲牌無調味堅果2罐組，限時優惠599元。（圖／品牌提供）
歡慶農曆年，Ella陳嘉樺更親手準備小禮物送給粉絲，即日起(1/4)只要捕捉廣告畫面並於蝦皮購物FB粉絲團的指定文章中留言，就有機會獲得Ella陳嘉樺獨家親簽拍立得，蝦皮購物用滿滿誠意與歡樂邀你一起賀新春！

▲蝦皮購物「年貨節」蒐羅全台名店，每日整點豪灑五折券！（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「年貨節」蒐羅全台名店，每日整點豪灑五折券！（圖／品牌提供）


Ella陳嘉樺「蝦皮購物年貨節」TVC影片：https://www.youtube.com/watch?v=AuTnbo1EyWM

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