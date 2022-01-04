曾悍指張庭「第三者」！林瑞陽被凍結26億 前妻4字表態
張庭、林瑞陽成立美妝品牌「TST庭秘密」，在大陸打造微商帝國，據傳累積1500億元的雄厚身家，不過母公司「上海達爾威」涉嫌傳銷，6億元（約台幣26億元）的資產遭到凍結，對此，林瑞陽的前妻曾哲貞發聲，言簡意賅表示：「祈願安好。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-04 17:41:38
林瑞陽、曾哲貞育有演員兒子林禹、空姐女兒林靜，她表示身為母親，要更加謹慎作為孩子的典範，「在風頭浪尖上，我不好表態什麼，曾經我的家務事就是這樣不斷的放大至今，讓我失敗的婚姻成為我人生的汙點，而你們的留言不代表我的感受，相信沒有人會希望看到周遭的人正面臨困境，而再落井下石。」
曾哲貞引用五月天阿信的話，表達此刻心情，「在我的心中想像著，未來有一個畫面，強者願意傾聽弱者的恐懼，而富裕的人願意輔助所有需要的人。在這幾天，我看不到那畫面了。」 她也留給微博上的粉絲一句話：「有理走遍天下，無理寸步難行，祈願安好。」在關鍵時刻對前夫雪中送炭。
林瑞陽、張庭1998年被拍到北京牽手情，不久林瑞陽就和前妻曾哲貞離婚，張庭被林瑞陽經紀人比喻為「蜘蛛精」，自此背負「小三」罵名，不過林瑞陽在小孩長大之後，大動作捍衛愛妻，揚言誰再說張庭是小三，絕對提告，曾哲貞卻拋出鏗鏘有力的一句話，「是！她就是第三者，歡迎林先生和張小姐來告我，隨時候教。」3人糾纏20幾年餘怨未了。