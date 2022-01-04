這一步大錯！王力宏親寫聲明內幕　代價恐退娛樂圈5年

王力宏和李靚蕾婚變風波，去年底暫告一段落，大陸網友今（4）日曝光王力宏工作人員心聲，反擊李靚蕾手中沒有老公出軌證據，更直指當初著急返台，想要跟李靚蕾協商，沒想到反而因防疫被關在S Hotel裡，錯失因應的第一時間，但隨著王力宏隔離期滿，有專業團隊協助，不必一人受困苦思，「宏蕾之戰」恐怕還有第二戰再起！





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▲王爸爸（右）出面替被隔離的王力宏（左）澄清，反讓他被罵是「爸寶」。（圖／王力宏IG、宏聲音樂提供）

▲王力宏隔離期間一個人待在S Hotel，失去專業團隊協助。(圖 ／ 攝影中心)

李靚蕾去年12月17日發布5,000字長文，揭露王力宏私下召妓、約砲隱私，他隔日第一時間返台危機處理，原本以為能和前妻詳談冷靜一下，卻因為防疫因素必須隔離，導致能處理問題的黃金時間，都是自己一個人，無法和工作團隊協商對策，連聲明也是一個人寫的，沒有人協助潤飾改錯，等到他和團隊終於能開會商討時，已經被「蕾神之錘」節節逼退。





蕾神有閨密相伴寫長文，謙稱文筆不佳的王力宏，發文相較之下顯得薄弱，還被認為有仇日情結、錯字連篇，左思右想之後，王力宏宣布暫退演藝圈。網友轉述，工作人員事後認為這件事情唯一能處理好的方法是第一時間報警，然後保持沉默，讓警方、律師處理，沒想到第一步就做錯了。





而李靚蕾指稱撥電話聯繫不上王力宏，工作人員說，夫妻倆一直有聯繫，只是失去信任之後，如今每次電聯通話，王力宏都要錄音，當時李突然換了一個軟體打電話給王力宏，他還沒有準備好所以沒辦法接，這個未接截圖就被李拿來說是聯繫不上他。





▲網路曝光王力宏工作人員的心聲，還原宏蕾婚變的疑點。（圖／翻攝微博）

▲網路曝光王力宏工作人員的心聲，還原宏蕾婚變的疑點。（圖／翻攝微博）

▲網路曝光王力宏工作人員的心聲，還原宏蕾婚變的疑點。（圖／翻攝微博）

▲網路曝光王力宏工作人員的心聲，還原宏蕾婚變的疑點。（圖／翻攝微博）

如今事態惡化，爆料者透露，王力宏決定讓事情平息，暫時3、5年不工作，讓時間去解決，並讓律師團隊協助處理，相信事件總會有個結果，這場爭奪財產、扶養權的離婚戰爭，還需要花一段時間釐清。關於此網友爆料，《NOWnews今日新聞》致電、傳訊息給王力宏所屬的「宏聲音樂」，尚未獲得回覆。



