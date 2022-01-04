立陶宛挺台內外交困　美國務卿急call北約9國外長聲援

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美國國務卿布林肯於3日便與北大西洋公約組織（NATO）內保加利亞、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克及立陶宛等9個中、東歐成員國外長通話，強調美國將與立陶宛團結一致，以面對中國對立陶宛不斷升級的經濟和政治脅迫。
此前，布林肯也在去年12月29日也與法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）、德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）與英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）通話，並在電話中強調，4國將與立陶宛站在一起，反對北京行徑。
然而回到立陶宛國內，立陶宛國家廣播電視台（LRT）同日亦報導了前總統阿達姆庫斯（Valdas Adamkus）批評現任立陶宛政府對中政策的說法，立陶宛前總統認為與中國發生衝突將使立陶宛受到巨大損失。他認為「承認台灣」應由世界中有影響力的主要國家提供決定結果，而非由立陶宛一樣的小國來帶頭。
同樣的，立陶宛國內反對黨領袖布林克維丘特（Vilija Blinkevičiūtė）亦於去年12月31日批評現任立陶宛政府的對中政策相當「不專業」，她指出如果如今是自己當政，會決定讓以以「台北」而非「台灣」的名義開設代表處，「我們不會做出導致立陶宛陷入經濟戰中的決定」，更警告中國與立陶宛的經濟關係若在2022年持續惡化，恐怕會嚴重影響立陶宛的經濟。