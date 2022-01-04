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立陶宛挺台內外交困　美國務卿急call北約9國外長聲援

▲立陶宛政府與台灣互設代表處後遭中國政經打壓，美國國務卿繼日前與法德英外長通話，3日又持續與北約9國外長通話聲援立陶宛。（圖／翻攝自Pixabay圖庫）
▲立陶宛政府與台灣互設代表處後遭中國政經打壓，美國國務卿繼日前與法德英外長通話，3日又持續與北約9國外長通話聲援立陶宛。（圖／翻攝自Pixabay圖庫）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-01-04 18:24:45

立陶宛政府與台灣互設代表處，成為我國第一個以台灣為名的歐洲外館，隨即面臨中國政治、經濟施壓制裁，立陶宛知名啤酒商更慘遭中國取消多筆訂單，導致貨物只能在海上漂流。中國經貿制裁引來歐美多國關切，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前便與北約9國外長通話聲援立陶宛，而立陶宛國內卻傳出前總統批評執政黨的涉台政策，主張「大國的事立陶宛不應出頭」。

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北京因為立陶宛允許台灣在首都維爾紐斯設立台灣代表處，對立陶宛祭出一連串外交、經貿施壓，導致立陶宛近期對中貿易頻頻遭遇進、出口障礙，立陶宛總統瑙塞達 （Gitanas Nauseda）內外交困。

美國國務卿布林肯於3日便與北大西洋公約組織（NATO）內保加利亞、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克及立陶宛等9個中、東歐成員國外長通話，強調美國將與立陶宛團結一致，以面對中國對立陶宛不斷升級的經濟和政治脅迫。

▲美國國務卿布林肯14日說，北京的激進行動令人擔憂，美國對台灣海峽和平穩定有長遠利益，也是美國長期承諾。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務卿布林肯拉盟友聲援立陶宛。（圖／美聯社／達志影像）
此前，布林肯也在去年12月29日也與法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）、德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）與英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）通話，並在電話中強調，4國將與立陶宛站在一起，反對北京行徑。

然而回到立陶宛國內，立陶宛國家廣播電視台（LRT）同日亦報導了前總統阿達姆庫斯（Valdas Adamkus）批評現任立陶宛政府對中政策的說法，立陶宛前總統認為與中國發生衝突將使立陶宛受到巨大損失。他認為「承認台灣」應由世界中有影響力的主要國家提供決定結果，而非由立陶宛一樣的小國來帶頭。

同樣的，立陶宛國內反對黨領袖布林克維丘特（Vilija Blinkevičiūtė）亦於去年12月31日批評現任立陶宛政府的對中政策相當「不專業」，她指出如果如今是自己當政，會決定讓以以「台北」而非「台灣」的名義開設代表處，「我們不會做出導致立陶宛陷入經濟戰中的決定」，更警告中國與立陶宛的經濟關係若在2022年持續惡化，恐怕會嚴重影響立陶宛的經濟。
 

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