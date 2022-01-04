蕾神沒裸照證據！Yumi與王力宏「私下完整對話」曝光
王力宏日前遭李靚蕾長文爆料，揭開混亂的私生活，形象一落千丈，沒想到今（4）日有網友自稱是王力宏的工作人員，在微博發文反駁李靚蕾的爆料，更指出李靚蕾先前表示手上有BY2妹妹Yumi裸照，根本不是本人，如今Yumi與王力宏當時的對話也跟著曝光。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-04 18:35:11｜2022-01-04 18:54:21
自稱是王力宏工作人員的網友，長文反駁李靚蕾指控的其中一條，就是李靚蕾之前公開Yumi傳訊息給王力宏的對話截圖，該網友強調其實對話根本沒什麼，兩人很單純的在談論工作，內容大概是Yumi想請王力宏宣傳新歌或是新專輯，「那個裸照頭像，甚至不是Yumi自己的照片，只是她的通訊軟體用了一張女性裸照當頭像。」
Yumi在被扯進王力宏風波後，數次發文替自己澄清，甚至直言自己是王力宏在結婚前正式交往的女友，之後傳出Yumi因為不堪外界輿論，吞藥自殺的消息，沒想到又遭人爆料Yumi只是吃了維生素，讓Yumi團隊怒抨擊：「譴責這個時候還造謠博眼球的人。一切太突然了，我們很痛心。給大家造成困擾了，替Yumi萬分感謝大家的關心，希望她能好起來。」而在1日時，BY2姊姊Miko也在微博發文，為妹妹感到不捨：「新的一年，新的願望可惜新年卻帶不走，謠言給心裡帶來的創傷，希望我身邊最在乎的人，能儘早出院恢復身體健康。」
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