舊車老化、新車有瑕疵　王國材目標簡化23種車型

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針對新購入的EMU900和EMU3000仍有狀況發生，但王國材呼籲台鐵，「一定要以最嚴謹的態度把所有問題找出來，完全沒有狀況才會驗收通過」，至於何時才會驗收完畢？王指出，要國人有安全的台鐵可以搭乘，把車子的性能問題找出來才是最重要的，不用太過急促，但會要求台鐵嚴格把關，配合第三方獨立驗證單位，盡可能在試車階段找出所有問題，並督促車商改善。
台鐵指出，近期車輛故障事件主要為老舊車輛及上線新車，老舊車輛部分是因車輛逾齡、系統零件老化導致故障，而新車包括EMU900及EMU3000，主要為人員操作不熟練與原廠製造瑕疵、設定需調整等問題。
而台鐵公司化的日前傳出與公會出現歧見，王國材則說明，公司化會持續與台鐵溝通，的確對於很多措施有他們的想法，但整體而言已經開始對細部條文進行討論，相信共識會持續擴大，改革也會持續進行。
有關舊車故障短期改善措施，台鐵表示，將持續近好動力系統更新，截至去（2021）年止已更新36編組，預計今（2022）年底更新完成63組列車，同時改善軔機系統、縮短傳動系統零件更換週期。
另外，新型區間車及城際列車將預定於明（2023）年及後（2024）年底交車完畢，配合新車投入營運，現行23種車型，未來將逐步簡化車型並整併成區間車、城際列車及觀光列車等三種類型。