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舊車老化、新車有瑕疵　王國材目標簡化23種車型

▲交通部長王國材今（4）日赴台鐵七堵機場視察受訪表示，未來將持續進行車種簡化，將現有的23種車型簡化為3種。（圖／記者黃仁杰攝,2022.01.04）
▲交通部長王國材今（4）日赴台鐵七堵機場視察受訪表示，未來將持續進行車種簡化，將現有的23種車型簡化為3種。（圖／記者黃仁杰攝,2022.01.04）

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-04 18:27:49

2021堪稱台鐵的多事之秋，從0402太魯閣重大事故開始，台鐵革新議題再次搬上檯面。但尷尬的是不只車輛老化問題，連新交車的EMU900、EMU3000也發現製造瑕疵，讓大眾對台鐵信心雪上加霜，交通部長王國材今（4）日赴台鐵七堵機場視察受訪表示，未來將持續進行車種簡化，加速汰換零件，未來會將現有的23種車型簡化為3種。

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台鐵近期車輛故障頻傳，王國材今日也親自赴台鐵七堵機場視察並聽取簡報。王國材說，王國材指出，4款舊車款包含EMU500區間車、莒光號、復興號、PP自強號的故障率特別高，因此要求台鐵進行動力改造，同時縮短零件汰換的時程、加強標準作業程序、加速車種簡化，要根本解決車輛故障問題。

針對新購入的EMU900和EMU3000仍有狀況發生，但王國材呼籲台鐵，「一定要以最嚴謹的態度把所有問題找出來，完全沒有狀況才會驗收通過」，至於何時才會驗收完畢？王指出，要國人有安全的台鐵可以搭乘，把車子的性能問題找出來才是最重要的，不用太過急促，但會要求台鐵嚴格把關，配合第三方獨立驗證單位，盡可能在試車階段找出所有問題，並督促車商改善。

台鐵指出，近期車輛故障事件主要為老舊車輛及上線新車，老舊車輛部分是因車輛逾齡、系統零件老化導致故障，而新車包括EMU900及EMU3000，主要為人員操作不熟練與原廠製造瑕疵、設定需調整等問題。

而台鐵公司化的日前傳出與公會出現歧見，王國材則說明，公司化會持續與台鐵溝通，的確對於很多措施有他們的想法，但整體而言已經開始對細部條文進行討論，相信共識會持續擴大，改革也會持續進行。

有關舊車故障短期改善措施，台鐵表示，將持續近好動力系統更新，截至去（2021）年止已更新36編組，預計今（2022）年底更新完成63組列車，同時改善軔機系統、縮短傳動系統零件更換週期。

另外，新型區間車及城際列車將預定於明（2023）年及後（2024）年底交車完畢，配合新車投入營運，現行23種車型，未來將逐步簡化車型並整併成區間車、城際列車及觀光列車等三種類型。

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