王力宏同事「抖5內幕」反擊李靚蕾　鄉民女神：超弱

王力宏去年被李靚蕾爆料不忠，離婚風暴延燒兩岸，王力宏承認過錯但未道歉，李靚蕾也表明不再爆料，豈料今（4日）有大陸網友曬出王力宏工作人員的心聲，還原「宏蕾婚變」的疑點，讓整齣劇情大逆轉，對此，鄉民女神qn（黃瓊慧）發表看法。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-04 19:27:25｜2022-01-04 19:29:27
qn表示：「有名網友自稱學長是王力宏身邊的工作人員（員工？）代替王力宏在微博發5點聲明，表示王力宏應該會停工3至5年。看到這聲明，我只想問：哪有人雞排攤那麼早開的？力宏哩公跨賣。怎麼還有戲？左思右想發了一個沒什麼誠意的道歉後火暫時熄滅，旁邊的人現在還要再煽風點火嗎？跟李靚蕾筆戰我覺得能贏的沒幾個。但還是坐等蕾神之槌重現。我負責把雞排攤推出來，只賣雞排沒賣甜不辣喔～不要亂點餐。」
qn也整理5點表示：「1.澄清王力宏『婚前』的確有比較愛玩，但是事業心重，不太可能做出什麼傷害形象的事情，所以蕾神根本就是亂抹一通。2.說蕾神根本沒有充足的事證就亂放話，根本沒有王力宏出軌的實證，有實證直接上法院提告就好了啊幹嘛只在網路寫文章發牢騷，BY2 Yumi裸照事件不是真的，那些只是工作紀錄。3.財產房產分配問題所以王力宏緊急返台協商（暗指李靚蕾很敢要！）。4.直指李靚蕾心理有問題，團隊原先要安排王力宏開直播澄清，但怕會激怒蕾神才沒這麼做，因為擔心蕾神可能一時發病會帶小孩去跳樓。5.李靚蕾指王力宏拒絕聯絡拒絕見面更不接電話，但兩人根本一直有聯絡，只是因為打給王的通訊軟體不同所以王沒接。」文末也說：「嗯，力宏這邊又開始點火了，五大聲明都超弱。本想說些什麼，想想還是算了，我還是去後面把雞排攤推出來吧。」