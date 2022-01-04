桃機防疫破口影響北市？柯文哲：加強防疫旅館管控

新冠肺炎疫情日前在台灣逐漸趨緩，不過近日來桃園機場又傳出疑似境外移入旅客傳染給本土計程車司機與清潔人員的案例，指揮中心也針對相關接觸者緊急匡列。而台北市的部分則是傳出防疫旅館內群聚感染，外界也關注這波桃機染疫的情況，是否有足跡蔓延至台北？對此台北市長柯文哲今（4）日下午表示，目前僅針對防疫旅館進行加強控管，還未接獲中央通知是否有相關足跡。
記者丁上程／台北報導
2022-01-04 19:28:51
柯文哲直言，之前就有對外表示「防疫旅館比醫院還危險」，因為醫院都是看得到的敵人，防疫旅館則是相反。但現階段全世界都在開始第四波新冠肺炎大流行，因此入境的旅客還是會有感染的情況。柯文哲強調，比起世界各國，台灣的狀況還算好，入境大概220人才有1人確診，可是相對之下就很難防守。
柯文哲強調，北市府現階段還是針對防疫旅館進行加強管控。不只防疫旅館的相關工作人員要打滿疫苗，過去協助醫護人員進行篩檢及施打疫苗等工作的「防疫天使隊」也重新出發，協助旅館人員相關工作；而最重要的則是旅館的相關SOP要再重新檢視一次，乾淨區與污染區分開，才可以確保不會傳染。
至於桃機染疫的相關人等，是否有蔓延到台北市？北市府方面指出，至今還沒有接獲相關通報，也沒有收到指揮中心的相關通知，但目前有指示衛生局疾管科主動與桃園市政府方面做聯繫，確認是否有需要進行的相關事項。
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