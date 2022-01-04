臥龍吊屍懸案！高大成曝死者「手、嘴中有菸」有祭拜意涵
嘉義一名32歲的范姜姓男子，跨年到元旦當天，被去健行的民眾發現，吊死在南投埔里鎮「臥龍洞」古道邊坡，同行情侶友人郭男、王女一度下落不明，今（4）日在附近樹林中，兩人同樣以「吊掛方式」死亡；對此，法醫高大成表示，死者范姜男，嘴中、手中都有煙，此舉有祭拜的意味，希望對方一路好走。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 19:42:16
據警方調查，范姜姓男子與郭男、王女之間，疑似有財務等糾紛，之後范姜男子被民眾發現，離奇吊死在「臥龍洞」古道邊坡，且身上並無明顯的傷勢，郭男、王女今天也被找出在范男吊掛處約2百公尺外的樹林裡，同樣以「吊掛方式」死亡。
更詭異的是，郭男跟王女於10年前，就曾在「臥龍洞」附近迷路失聯，後來被搜救人員尋獲，沒想到10年後又再度發生失蹤事件，最後更在「臥龍洞」附近逝世。
針對這起詭異的案件，法醫高大成表示，可以從屍體上的蛆之長度、屍斑出現情況研判3人死亡時間，蛆一天可以長大0.1公分，最先發現的男屍范姜姓男子頸部已經出現蛆。
高大成推估，范姜男死亡時間已經超過一天、時間最久，另外該男被發現時，「手上、口中」都有根香菸，此舉有祭拜的意味，希望對方一路好走。
至於3名死者確切死因，是自殺抑或是他殺，還有待檢警調查。（編輯：孫唯容）