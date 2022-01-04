▲ 續航力破一千公里！Mercedes-Benz VISION EQXX 電動概念車全球首發

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Daimler AG 及 Mercedes-Benz AG 董事會主席兼執行長 Ola Källenius 表示：「非常開心跟大家分享團隊竭力打造的 VISION EQXX ，僅以短短一年半內打造出 Mercedes-Benz 前所未有最高效能的車款，單次充電後的純電續航力可超過 1,000 公里，創造超高續航力，更可將此技術運用於小型車款，進而實現我們對未來電動車的想像，再次體現品牌長期發展目標，打造出令全球使用者心之嚮往的電動車。」





特色一：高效續航 為長途旅行而生的VISION EQXX





VISION EQXX 車體結構使用全新電車平台，搭配賽車化車身設計，加上輕量化材質使用，整體車身僅 1,750 公斤。此外，透過不斷精進空氣力學技術，全新 VISION EQXX 以 0.17 cd 風阻係數傲視群雄，在模擬實際交通情況下，更實現 9.65 km / kWh 數據，單次充電後最高行駛里程更超過 1,000 公里，創造超高續航力。專為 VISION EQXX 設計的電池以更小、更輕體積，獲得更大、更高效電容量；在多項軟硬體和車頂太陽能電池板協助之下，相較主流電動車 75% 電能效率，VISION EQXX 電能效率來到 95%。藉由強大電池工藝、領先群雄的空氣力學科技、輕量化材質及流線型外觀設計，打造超高效能表現。





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特色二：結合集團各項科技結晶 永續的奢華體驗





Daimler AG 及 Mercedes-Benz AG 董事兼首席技術長 Markus Schäfer 表示：「開發 VISION EQXX 的過程極具創新，我們結合研究中心中的所有優秀人才、F1 賽車工程師及 Formula E 的工程師，整合電動車的電力系統與賽車研發技術，以創新精神不斷突破現有開發框架，進而打造一種全新的研發過程，奠定 Mercedes-Benz 結合汽車產業及其他領域，創造出一個豪華與科技共融的豪車領導品牌。」





不僅是具有突破性能源效能，VISION EQXX 特別選用碳足跡極少的輕量化材料，在汽車領域上更是首次應用 AMsilk 所發明的生物技術，將可生物降解的純植物絲絨導入車門把手上；別出心裁的挑選竹纖維編織作為地毯材質，對生態的負擔降至最低，成就更不凡產品體驗。透過全面優化使用者介面，導入汽車產業未曾有過的視覺效果於數位螢幕，採用橫跨兩側 A 柱達 47.5 吋的 8K 高解析度單一面板，提升感官極致享受，而創新的星雲AI智能科技根據不同的駕駛需求改變形狀並時刻照顧車上乘客，使旅程成為一種全新體驗。





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特色三：電動車新契機 未來量產車基石





Mercedes-Benz 持續以「電動優先（Lead in Electric）」及「汽車軟體優先（Lead in Car Software）」引領著汽車產業走在改變的征途上，胸懷重新定義人類移動方式願景，再次突破想象的疆界。VISION EQXX 無疑是汽車技術的未來藍圖，其許多功能及技術已被運用於量產電動車的生產研發規劃，預計會使用於下一代 MMA 電動車架構的中小型車款中，敬請期待。



